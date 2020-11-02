Голосування за розгін КСУ: як Зеленський буде розраховуватися з олігархами за підтримку?

Дуже цікавий список тих, хто підтримає. На цьому фоні список тих, хто голосував 16 січня 2014 року руками, буде виглядати, як дитячі пустощі

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Я не сомневаюсь, что законопроект Зеленского, про разгон КСУ, не соберёт нужных голосов. Ведь он действительно будет рассматриваться, как попытка конституционного переворота. Меня интересует, кто же проголосует за.

Понятно, что проголосуют насильник Иванисов и любитель кусочков пирога Юрченко. Эти двое проголосуют, как и другие, кто на крючке за свои делишки. Понятно, что проголосуют Арахамия и Корниенко. Эти замазаны по самое немогу и уже по многим делам пойдут, как подельники. Это все понятно.

Надо смотреть, кто из олигархов отдаст голоса своих депутатов. И что получит в замен. Потому что они то голоса дадут, а закон не пройдет, но Банковой придется рассчитаться. Но будут ведь и те, кто искренне поддержит инициативу Зеленского. Кто-то по глупости, кто-то из преданности, а кто-то из корыстных побуждений.

И вот тут будет очень интересен список тех, кто отдаст голос. На этом фоне список тех, кто голосовал 16 января 2014 года руками, будет смотреться, как детская шалость. А в итоге процессы это может запустить просто тектонические.

Джерело: блог Борислава Берези

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