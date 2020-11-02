Зеленський звернувся до «Слуг народу» з вимогою вирішити питання Конституційного Суду

Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, тому що час розмов закінчився, - Зеленський

Президент впевнений, що депутаів з фракції «Слуга народу» будуть спокушати грошима

Президент Володимир Зеленський звернувся до «Слуг народу» з вимогою прийняти законопроєкти для перезавантаження Конституційного Суду. Про це йдеться в його аудіозверненні.

«Дивна поведінка суддів Конституційного Суду за лічені години поставило Україну на грань катастрофи. Або країна знову буде втягнута в кривавий хаос, або країна, як система прозорих правил і домовленостей, припинить своє існування. Або ми, нарешті, станемо дійсно потужною політичною силою і скажемо своє вагоме слово», – сказав він.

Зеленський впевнений, що депутатам з фракції «Слуга народу» будуть багато чого пропонувати, спокушати грошима, причому робити це будуть навіть деякі з членів цієї ж політсили.

«Очевидно, що за підсумками ваших сьогоднішніх рішень, голосувань будемо приймати глобальні рішення. Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, тому що час розмов закінчився. Закінчився час умовлянь і м'якості. Потрібно прийняти жорсткі рішення по Конституційному Суду. Обов'язково. Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності», – сказав глава держави.

Президент підкреслив, що вирішення кризи можливе тільки за допомогою запропонованого ним законопроєкту про звільнення суддів КСУ, який «обов'язково потрібно підтримати».

«Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях – буде інше рішення. Останнє рішення Конституційного Суду, ці скандальні скасування фундаментальних законів прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить КСУ за гроші, ми не зупинимо, тоді отримаємо протистояння на вулицях», – додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, Конституційний суд без попередження зібрався на засідання щодо ринку землі.

Також на завтра, 3 листопада, планується «мовне» засідання Конституційного Суду

Стало відомо, що «Слуги народу» сьогодні обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.



