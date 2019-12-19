The Economist обрав країну року, яка ще донедавна була «старомодною диктатурою»
Узбекистану ще потрібно пройти довгий шлях, але у 2019 році жодна інша країна не просунулася так далеко - пояснили автори рейтингу
Впливовий британський щотижневий журнал The Economist назвав Узбекистан країною 2019 року.
Про це повідомляється на сайті видання.
«Три роки тому Узбекистан був старомодною пострадянською диктатурою, закритим суспільством з винятковою жорстокістю і некомпетентністю», - йдеться у публікації.
Як зазначається, за режиму президента Іслама Карімова чоловіків, жінок і дітей змушували працювати на плантаціях, дисиденти намагалися привернути увагу до цього явища, тому з ними активно боролися.
Уряд Мірзійоєва значною мірою припинив примусову працю, дозволив працювати іноземним журналістам, відкрив більше прикордонних переходів та закрив одну з найсуворіших в'язниць «Жаслик».
Крім того, іноземних технократів запрошують допомогти перебудувати державну економіку, зазначає видання.
На думку редакції журналу, у 2019 році стан справ у цій країні став «помітно менш деспотичним».
«Узбекистану ще потрібно пройти довгий шлях, але у 2019 році жодна інша країна не просунулася так далеко», - зауважили автори матеріалу.
Нову Зеландію відзначили за дії її уряду після атак на мечеті в місті Крайстчерч, Північну Македонію - за поступки Греції і зміну своєї назви, а Судан - за повалення диктатури Омара аль-Башира.
Минулого року The Economist обрав Вірменію, яка, на думку журналу, показала, що «має шанси на демократію і оновлення».