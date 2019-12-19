The Economist обрав країну року, яка ще донедавна була «старомодною диктатурою»



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Три роки тому Узбекистан був старомодною пострадянською диктатурою - заявили в журнал The Economist

Узбекистану ще потрібно пройти довгий шлях, але у 2019 році жодна інша країна не просунулася так далеко - пояснили автори рейтингу

Впливовий британський щотижневий журнал The Economist назвав Узбекистан країною 2019 року.

Про це повідомляється на сайті видання.

«Три роки тому Узбекистан був старомодною пострадянською диктатурою, закритим суспільством з винятковою жорстокістю і некомпетентністю», - йдеться у публікації.

Як зазначається, за режиму президента Іслама Карімова чоловіків, жінок і дітей змушували працювати на плантаціях, дисиденти намагалися привернути увагу до цього явища, тому з ними активно боролися.

Уряд Мірзійоєва значною мірою припинив примусову працю, дозволив працювати іноземним журналістам, відкрив більше прикордонних переходів та закрив одну з найсуворіших в'язниць «Жаслик».

Крім того, іноземних технократів запрошують допомогти перебудувати державну економіку, зазначає видання.

На думку редакції журналу, у 2019 році стан справ у цій країні став «помітно менш деспотичним».

«Узбекистану ще потрібно пройти довгий шлях, але у 2019 році жодна інша країна не просунулася так далеко», - зауважили автори матеріалу.