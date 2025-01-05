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Вирішив показати товаришу батькову зброю. На Одещині сталась трагедія

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Вирішив показати товаришу батькову зброю. На Одещині сталась трагедія
Хлопець випадково здійснив постріл зі зброї
фото: Pixabay

Юнак вистрілив другу в голову з карабіна

На Одещині, в одному з населених пунктів Авангардівської громади, підліток вистрілив в голову своєму товаришу. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Подія сталася 4 січня за участю двох хлопців 14-ти й 16-ти років.

Як встановили правоохоронці, що чотирнадцятирічний юнак, залишився вдома без дорослих, він вирішив показати старшому приятелеві, який прийшов у гості, батьковий карабін. Взявши у руки зброю, хлопець випадково здійснив із неї постріл, поціливши у свого старшого товариша.

Потерпілого доставили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з вогнепальним пораненням голови.

«Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо її кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що голова однієї з громад на Рівщенщині отримав хабар за надання згоди на вирубку молодих сосен на землях комунальної власності та перевезення новорічних дерев. Йому повідомили про підозру.

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Теги: зброя поліція Одещина трагедія

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