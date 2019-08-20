В Узбекистані порушили нові кримінальні справи проти дочки експрезидента Карімова



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Раніше Карімовій пред’явили звинувачення за шістьма статтями

У липні 2018 року Гульнарі Карімовій пом’якшили покарання і засудили до обмеження волі на п’ять років

Проти вже засудженої дочки експрезидента Узбекистану Іслама Карімова Гульнари Карімової порушено кілька нових кримінальних справ.

Про це повідомили у прокуратурі Узбекистану.

Справи порушені за фактами розкрадання державних коштів і укладення угод всупереч інтересам Узбекистану, а також заволодіння шляхом вимагання чужого майна в особливо великих розмірах.

Раніше Карімовій пред’явили звинувачення за шістьма статтями, зокрема, 168(шахрайство), 178 (приховування іноземної валюти), 182 (порушення митного законодавства), 189 (порушення правил торгівлі або надання послуг), 228 (виготовлення, підробка документів, штампів, печаток, бланків, їх збут або використання), 243 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

У липні 2018 року їй пом’якшили покарання і засудили до обмеження волі на п’ять років.

Гульнара Карімова - старша дочка покійного президента Узбекистану. Вона раніше працювала в міністерстві закордонних справ Узбекистану і займалася бізнесом. Її називали однією з найвпливовіших жінок Середньої Азії. У кількох країнах світу щодо неї тривають розслідування в зв’язку з підозрами в корупції.

Джерело: Новое Время