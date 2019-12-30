The Guardian вніс реперку Alyona Alyona у список «50 нових артистів 2020 року»



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У вересні Alyona Alyona отримала в Німеччині міжнародну нагороду Anchor award

У своїх треках співачка розповідає про своє звичайне життя, порушуючи теми фемінізму, боді позитиву і толерантності

Британська газета The Guardian віднесла українську реперку Alyona Alyona у список «50 нових артистів 2020 року».

«Колишня вихователька дитячого садка, українська реперка Alyona Alyona у своїй музиці не використовує нецензурну лексику на випадок, якщо її почують діти. Але її треп з відтінком традиційних вокальних мелодій не такий вже й беззубий», – пише The Guardian.

У своїх треках співачка розповідає про своє звичайне життя, порушуючи теми фемінізму, боді позитиву і толерантності, кажуть оглядачі.

Також журналісти відзначили те, що Alyona Alyona читає реп українською, а не російською – «красивою, м'якою, ніжною і більш поетичною мовою».

У вересні Alyona Alyona виграла в Німеччині міжнародну нагороду Anchor award, яку щорічно присуджують найбільш багатообіцяючому новому артистові.