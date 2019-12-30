  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    The Guardian вніс реперку Alyona Alyona у список «50 нових артистів 2020 року»

    • Розсилка
    <span>У вересні Alyona Alyona&nbsp;отримала в Німеччині міжнародну нагороду Anchor award</span> - The Guardian вніс реперку Alyona Alyona у список «50 нових артистів 2020 року»
    У вересні Alyona Alyona отримала в Німеччині міжнародну нагороду Anchor award

    У своїх треках співачка розповідає про своє звичайне життя, порушуючи теми фемінізму, боді позитиву і толерантності

    Британська газета The Guardian віднесла українську реперку Alyona Alyona у список «50 нових артистів 2020 року».

    «Колишня вихователька дитячого садка, українська реперка Alyona Alyona у своїй музиці не використовує нецензурну лексику на випадок, якщо її почують діти. Але її треп з відтінком традиційних вокальних мелодій не такий вже й беззубий», – пише The Guardian.

    У своїх треках співачка розповідає про своє звичайне життя, порушуючи теми фемінізму, боді позитиву і толерантності, кажуть оглядачі.

    Також журналісти відзначили те, що Alyona Alyona читає реп українською, а не російською – «красивою, м'якою, ніжною і більш поетичною мовою».

    У вересні Alyona Alyona виграла в Німеччині міжнародну нагороду Anchor award, яку щорічно присуджують найбільш багатообіцяючому новому артистові.

    діти Alyona Alyona співачка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ