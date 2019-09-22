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    Культура

    Реперка Alyona Alyona здобула міжнародну премію як найкращий новий артист

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    Alyona Alyona&nbsp;отримала в Німеччині міжнародну нагороду Anchor award - Реперка Alyona Alyona здобула міжнародну премію як найкращий новий артист
    Alyona Alyona отримала в Німеччині міжнародну нагороду Anchor award

    Українку відзначили за «масивний, динамічний драйв, поставлений на темні, качаючі ритми»

    Українська реп-виконавиця Alyona Alyona отримала в Німеччині міжнародну нагороду Anchor award, яку щорічно присуджують найбільш багатообіцяючому новому артистові.

    Повідомлення про перемогу українки з'явилося на офіційній Facebook-сторінці нагороди.

    Реперку відзначили за «масивний, динамічний драйв, поставлений на темні, качаючі ритми» і за популярність, якої вона всього за рік з початку кар'єри домоглася в світі.

    Крім українки на премію претендували британська R&B-співачка Celeste, її співвітчизники інді-рокери Drahla, інді та соул-дует з Нідерландів Feng Suave, норвезька поп-виконавиця Moyka і дівочий інді-рок-квартет The Hormones з Китаю.

    Anchor award - міжнародна музична премія, яку вручають найбільш перспективним молодим талантам. Від 2016 року нагородження відбуваються щороку в вересні під час міжнародного фестивалю Репербан (Reeperbahn Festival) у Гамбурзі, Німеччина.
    Шістьох номінантів з різних країн світу обирає рада музичних фахівців, а переможця визначає журі.
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