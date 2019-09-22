Реперка Alyona Alyona здобула міжнародну премію як найкращий новий артист



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Alyona Alyona отримала в Німеччині міжнародну нагороду Anchor award

Українку відзначили за «масивний, динамічний драйв, поставлений на темні, качаючі ритми»

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona отримала в Німеччині міжнародну нагороду Anchor award, яку щорічно присуджують найбільш багатообіцяючому новому артистові.

Повідомлення про перемогу українки з'явилося на офіційній Facebook-сторінці нагороди.

Реперку відзначили за «масивний, динамічний драйв, поставлений на темні, качаючі ритми» і за популярність, якої вона всього за рік з початку кар'єри домоглася в світі.

Крім українки на премію претендували британська R&B-співачка Celeste, її співвітчизники інді-рокери Drahla, інді та соул-дует з Нідерландів Feng Suave, норвезька поп-виконавиця Moyka і дівочий інді-рок-квартет The Hormones з Китаю.

Anchor award - міжнародна музична премія, яку вручають найбільш перспективним молодим талантам. Від 2016 року нагородження відбуваються щороку в вересні під час міжнародного фестивалю Репербан (Reeperbahn Festival) у Гамбурзі, Німеччина.

Шістьох номінантів з різних країн світу обирає рада музичних фахівців, а переможця визначає журі.