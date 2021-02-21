Тихановська назвала санкції ЄС проти режиму Лукашенка насмішкою

За словами колишньої кандидатки у президенти Білорусії, обмежувальних заходів ЄС щодо Мінська «сміховинно мало»

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала санкції Євросоюзу проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка насмішкою.

Про це Тихановська заявила у інтерв'ю The Sunday Times.

За словами колишньої кандидатки у президенти Білорусії, обмежувальних заходів ЄС щодо Мінська «сміховинно мало».

«Під санкціями лише 90 осіб. Це насмішка, і режим Лукашенка сміється», – сказала Тихановська.

До слова, Тихановська пояснила, чому люди припинили виходити на вулиці.

Нагадаємо, учасників білоруських масових протестів почали затримувати в Росії.

Як повідомлялося, постраждалі від дій білоруських правоохоронців учасники акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка почали звертатися із заявами до європейських судів. На керівників білоруського ОМОНу написали скарги у Чехії та Польщі.