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    Тихановська назвала санкції ЄС проти режиму Лукашенка насмішкою

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    Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська - Тихановська назвала санкції ЄС проти режиму Лукашенка насмішкою
    Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська

    За словами колишньої кандидатки у президенти Білорусії, обмежувальних заходів ЄС щодо Мінська «сміховинно мало»

    Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала санкції Євросоюзу проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка насмішкою.

    Про це Тихановська заявила у інтерв'ю The Sunday Times.

    За словами колишньої кандидатки у президенти Білорусії, обмежувальних заходів ЄС щодо Мінська «сміховинно мало».

    «Під санкціями лише 90 осіб. Це насмішка, і режим Лукашенка сміється», – сказала Тихановська.

    До слова, Тихановська пояснила, чому люди припинили виходити на вулиці.

    Нагадаємо, учасників білоруських масових протестів почали затримувати в Росії.

    Як повідомлялося, постраждалі від дій білоруських правоохоронців учасники акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка почали звертатися із заявами до європейських судів. На керівників білоруського ОМОНу написали скарги у Чехії та Польщі.

    Теги: ЄС Росія санкції Олександр Лукашенко політика Світлана Тихановська
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