Пів року протестам у Білорусі: Україна висловила солідарність

У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести

«Білоруси повинні мати право визначати своє майбутнє» – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив солідарність з білоруським народом у його прагнення збудувати європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія.

Заяву Кулеба опублікував у неділю, 7 лютого у своєму Twitter.

Світлана Тихановська оголосила 7 лютого Міжнародним днем солідарності з Білоруссю. У різних країнах світу проходять акції підтримки білоруського народу.

«Україна підтверджує свою солідарність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія», – заявив Дмитро Кулеба.

Ukraine reaffirms its solidarity with the Belarusian people in their aspirations to build a truly independent, sovereign, democratic and European Belarus that is not being absorbed by Russia. Belarusians have the right to decide their own future. #StandWithBelarus — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2021

Він підкреслив, що білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє.

У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Гончаренко закликав РНБО запровадити санкції за купівлю російської і білоруської електроенергії.

Як повідомлялося, у Європарламенті пропонують розширити санкції проти Білорусі.

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