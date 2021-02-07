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    У світі

    Пів року протестам у Білорусі: Україна висловила солідарність

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    <p>У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести<i></i></p> - Пів року протестам у Білорусі: Україна висловила солідарність

    У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести

    Фото AFP

    «Білоруси повинні мати право визначати своє майбутнє» – Кулеба

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив солідарність з білоруським народом у його прагнення збудувати європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія.

    Заяву Кулеба опублікував у неділю, 7 лютого у своєму Twitter.

    Світлана Тихановська оголосила 7 лютого Міжнародним днем солідарності з Білоруссю. У різних країнах світу проходять акції підтримки білоруського народу.

    «Україна підтверджує свою солідарність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія», – заявив Дмитро Кулеба.

    Він підкреслив, що білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє. 

    У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

    Нагадаємо, Гончаренко закликав РНБО запровадити санкції за купівлю російської і білоруської електроенергії.

    Як повідомлялося, у Європарламенті пропонують розширити санкції проти Білорусі.

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    Теги: МЗС Білорусь Україна Дмитро Кулеба Світлана Тихановська
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