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    Лукашенко здивував усіх своїми погонами (фото)

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    Фактичний очільник Білорусі проводив нараду у Міноборони країни у нестатутних погонах - Лукашенко здивував усіх своїми погонами (фото)
    Фактичний очільник Білорусі проводив нараду у Міноборони країни у нестатутних погонах
    фото: president.gov.by

    Для диктатора вигадали спеціальний «військовий» аксесуар

    Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко з'явився на сьогоднішній нараді в міністерстві оборони країни у військовій формі з нестандартними погонами – на них були відсутні зірки, які за статутом збройних сил Білорусі визначають військове звання, однак було розміщено державні герби Білорусі. Відеозапис із наради у міністерстві опубліковано білоруським провладним Telegram-каналом «Пул Першого».

    Лукашенко не вперше використовує оригінальні та нестатутні погони. Так, у червні 2021 року він приїхав у такий саме формі до Могилевської області, а на параді Перемоги 9 травня 2020 року з'явився в оточенні військових у позолочених погонах.

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    Лукашенко здивував усіх своїми погонами (фото)
    Лукашенко здивував усіх своїми погонами (фото)
    фото: president.gov.by

    Слід зазначити, що білоруський диктатор Лукашенко має звання підполковника запасу, а також нагороджений кількома білоруськими, російськими та іноземними державними та відомчими нагородами. Деякі з них Лукашенко надягає під час урочистостей на кшталт святкування Дня перемоги.

    Раніше повідомлялося, що самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко висловив свою думку стосовно повномасштабного нападу РФ на Україну.

    Також нагадаємо, що раніше Лукашенко пообіцяв влаштувати різанину причетним до «кризи мігрантів».

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко військові
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    Лукашенко здивував усіх своїми погонами (фото)