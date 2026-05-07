ДТП на трасі Київ – Одеса: рятувальники вирізали двох чоловіків із понівеченого Fiat
Рятувальники деблокували двох чоловіків 1979 та 1994 років народження, яких передали працівникам екстреної медичної допомоги
На автодорозі Київ – Одеса, поблизу села Саливонки, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та вантажівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.
Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку Білоцерківщини вранці. На місце події негайно прибули чергові караули 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Гребінки та фахівці Аварійно-рятувального загону з Білої Церкви.
На місці інциденту рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення автомобіля Fiat Ducato з вантажним автомобілем виникла необхідність у деблокуванні потерпілих.
За допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували двох чоловіків 1979 та 1994 років народження, яких передали працівникам екстреної медичної допомоги.
