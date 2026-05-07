ДТП на трасі Київ – Одеса: рятувальники вирізали двох чоловіків із понівеченого Fiat

На автодорозі Київ – Одеса, поблизу села Саливонки, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та вантажівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих у важкій аварії біля Саливонок

За допомогою спеціального гідравлічного інструменту надзвичайники визволили двох чоловіків та передали медикам

Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку Білоцерківщини вранці. На місце події негайно прибули чергові караули 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Гребінки та фахівці Аварійно-рятувального загону з Білої Церкви.

На місці інциденту рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення автомобіля Fiat Ducato з вантажним автомобілем виникла необхідність у деблокуванні потерпілих.

За допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували двох чоловіків 1979 та 1994 років народження, яких передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, у селищі Гатне Фастівського району сталася смертельна ДТП, загинула дитина. Подія трапилася 3 травня, близько18:00. Попередньо відомо, що водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми.