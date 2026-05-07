ДТП на трасі Київ – Одеса: рятувальники вирізали двох чоловіків із понівеченого Fiat

Ірина Міллер


Fiat Ducato зіткнувся з вантажним автомобілем
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Рятувальники деблокували двох чоловіків 1979 та 1994 років народження, яких передали працівникам екстреної медичної допомоги

На автодорозі Київ – Одеса, поблизу села Саливонки, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та вантажівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

фото: ДСНС Київщини
фото: ДСНС Київщини

Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку Білоцерківщини вранці. На місце події негайно прибули чергові караули 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Гребінки та фахівці Аварійно-рятувального загону з Білої Церкви. 

На місці інциденту рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення автомобіля Fiat Ducato з вантажним автомобілем виникла необхідність у деблокуванні потерпілих.

За допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували двох чоловіків 1979 та 1994 років народження, яких передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, у селищі Гатне Фастівського району сталася смертельна ДТП, загинула дитина. Подія трапилася 3 травня, близько18:00.  Попередньо відомо, що водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми.

