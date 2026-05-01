Головна Київ Новини
search button user button menu button

2-3 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
2-3 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
фото: КМДА

Зміни графіку триватимуть з початку руху і до закінчення ярмарків

Цими вихідними низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Татарській, Йорданській, Сержа Лифаря та Ігоря Юхновського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, із початку руху до закінчення ярмарків у суботу, 2 травня, транспорт курсуватиме:

  • автобус № 39 – просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 98 – вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;
  • автобус № 110 – вул. Радунська (у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака, парна сторона (у зворотному напрямку – непарна) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. «Площа Українських Героїв»;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У неділю, 3 травня, рух громадського транспорту організують:

  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська;
  • автобуси №№ 110, 112 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі – вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 27 червня тимчасово призупиняє роботу автобусний маршрут  № 4-Т. Це пов’язано з ремонтними роботами на залізничному мосту між станціями «Почайна» та «Райдужний», змінами в роботі міської електрички та зменшенням пасажиропотоку на тимчасовому автобусному маршруті. Після закінчення ремонту на залізничному мосту і відновлення руху міської електрички у звичайному режимі пасажирські перевезення на тимчасовому автобусному маршруті № 4-Т відновлять.

До слова, «Укрзалізниця» змінює принцип організації перевезень у Київській, Чернігівській та Полтавській областях. Замість звичайних електричок на найпопулярніших маршрутах запускають пришвидшені регіональні поїзди. Проте така модернізація має зворотний бік. 
 
 

Читайте також:

Теги: ярмарок громадський транспорт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість проїзду у маршрутці з Ірпеня до Києва
Проїзд з Ірпеня до Києва подорожчав до 80 грн: пасажири нарікають на відсутність альтернативи
6 квiтня, 10:15
Для збереження полотнища від пошкоджень прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
У столиці приспущено головний прапор країни
6 квiтня, 11:31
Правоохоронці зірвали теракт на етапі підготовки та затримали виконавця
У Києві правоохоронці зірвали замах на одного з керівників Федерації роботодавців
8 квiтня, 12:11
На перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка готується масштабна реконструкція. Таким може стати це місце після ремонту
Рух Хрещатиком у ніч на 15 квітня буде частково обмежено
13 квiтня, 14:04
Порошенко вже викладав у мережу відео катання на байку. З'ясувалося, що це давнє захоплення політика
Порошенко ганяв Києвом на байку
18 квiтня, 17:58
Чоловік за вбивство двох дівчат відбуватиме покарання довічно, його спільниця проведе за ґратами 13 років
Жорстоке вбивство двох дівчат у Києві: суд виніс остаточний вирок
18 квiтня, 13:11
На маршрут № 28 випустили більше тролейбусів
У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки
16 квiтня, 07:53
Сусіди характеризують стрільця як потайну людину
Правоохоронці розкрили нові подробиці про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві
19 квiтня, 18:31
Внаслідок зіткнення пасажирка Lanos, 63-річна жінка, отримала тяжкі травми, від яких померла на місці аварії
Смертельна ДТП за участі трьох авто сталася на Дарницькому мосту у Києві (відео)
29 квiтня, 10:14

Новини

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 травня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 травня
2-3 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
2-3 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
57 тис. грн за «юридичну допомогу». У Києві дружина мобілізованого стала жертвою шахрая
57 тис. грн за «юридичну допомогу». У Києві дружина мобілізованого стала жертвою шахрая
Двоє малолітніх школярів влаштували пожежу біля озера Райдужне
Двоє малолітніх школярів влаштували пожежу біля озера Райдужне
«Метроград» у Києві може стати підземним паркінгом: деталі
«Метроград» у Києві може стати підземним паркінгом: деталі
Під мостом-хвилею на Оболоні плив будинок без даху: деталі спецоперації «Десант» (відео)
Під мостом-хвилею на Оболоні плив будинок без даху: деталі спецоперації «Десант» (відео)

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua