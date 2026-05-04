Розбій у Голосіївському районі: затримано чоловіка, який пограбував 23-річного хлопця

Ірина Міллер
Нападником виявився 36-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом через наркозлочини
фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисник відібрав у 23-річного киянина гроші, погрожуючи розправою

У Голосіївському районі столиці завершено розслідування зухвалого розбійного нападу на проспекті Науки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Інцидент стався, коли до 23-річного хлопця на вулиці підійшов незнайомець і попросив цигарку. Не чекаючи відповіді, нападник дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя потерпілому. Після цього зловмисник відтягнув дезорієнтовану жертву за будівлю магазину і, погрожуючи повторним застосуванням спецзасобу, вимагав віддати всі готівку.

Забравши з кишені хлопця 3 тис. грн, нападник втік.

Місце, де стався напад
фото: Національна поліція України

Завдяки злагодженій роботі оперативників та кримінальних аналітиків особу злочинця встановили за лічені години. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом через наркозлочини.

Слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі, досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинене обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці винесли вирок 36-річному киянину, який наприкінці минулого року вчинив зухвалий напад на жінку в Голосіївському районі. Завдяки втручанню небайдужого свідка та оперативній роботі поліції, зловмисник проведе за ґратами понад шість років. Подія сталася, коли 55-річна місцева мешканка поверталася додому. Нападник підбіг до неї ззаду, силоміць зірвав сумку з плеча та намагався втекти. Жінка почала кликати на допомогу, і на її крики миттєво відреагував перехожий.

Раніше  у столиці затримали чоловіка, який пограбував військового, що втратив кінцівку під час виконання бойових завдань під Курськом. Зловмисник вихопив 5 тис. грн у захисника, коли той на кріслі колісному зупинився біля магазину. Подія сталася біля одного з магазинів у Дарницькому районі столиці.  

Коментарі — 0

