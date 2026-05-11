«Три роки не їли шоколаду». Звільнений із полону військовий розповів про життя після повернення

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Військовий Євген три роки перебував у російському полоні
колаж: glavcom.ua

Захисник торік повернувся з полону під час великого обміну

Військовий Євген пройшов полон. Відео з обміну, де він куштував з іншими захисниками шоколад, розлетілося мережею. Київський фотограф Михайло Рибко зустрів Євгена на одній із вулиць столиці та запропонував йому зробити кілька професійних кадрів. Натомість колишній військовополонений розповів, як змінилося його життя після полону. Про це пише «Главком» із посиланням на допис фотографа у Facebook.

Євген повернувся додому 25 травня у 2025 році під час великого обміну полоненими з Росією «1000 на 1000». Тоді йому та іншим військовим роздали шоколад. На згаданому відео військовий зізнався, що він та його побратими три роки не їли шоколаду. Ці кадри розлетілися мережею та розчулили українців. «Три роки ми не їли шоколаду», – сказав військовий після повернення на рідну землю.

Наразі Євген займається реабілітацією після повернення з полону. «Зараз займаюся собою, проходжу реабілітацію, їжджу по різних місцях, спілкуюся з людьми, тому що цього дуже довго насправді не вистачало. Відпочивав. Дуже багато пропозицій, але не вистачає часу всім приділити, тому що мене не було три роки, а людей дуже багато і всі хочуть поспілкуватися», – розповів військовий.

фото: Михайло Рибко/Facebook

До початку повномасштабного вторгнення Євген працював у компанії, яка доставляє екзотичні фрукти. Та на початку великої війни чоловік пішов у військо. Після повернення з полону військовий планує стояти на захисті країни й далі. «Я не буду списуватися, буду далі воювати. Відновлюся і підемо далі», – додав захисник.

фото: Михайло Рибко/Facebook

Також Євген поділився своєю мрією. Він хоче поїхати за кордон із коханою дівчиною, де планує їй освідчитися.

фото: Володимир Зеленський

Як повідомляв «Главком», 25 травня Україна успішно завершила третій етап обміну полоненими за формулою «1000 на 1000», повернувши з російського полону 303 українських військових. За словами президента, сьогодні з російського полону повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. 

Нагадаємо, фото колишнього військовополоненого Максима Колесникова, який тримав у руках яблуко під час обміну, завірусилося у мережі. Друзі та знайомі Максима, які бачили це фото у репостах, не відразу впізнали його.

