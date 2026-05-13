Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі Києва тимчасово буде вимкнено світлофор на важливому перехресті: адреса

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У центрі Києва тимчасово буде вимкнено світлофор на важливому перехресті: адреса
Світлофори не працюватимуть з 09:30 до 12:30
фото з відкритих джерел

Фахівці закликають водіїв та пішоходів бути уважними на цій ділянці, неухильно дотримуватися правил проїзду нерегульованих перехресть

У середу, 13 травня, у центральній частині столиці можливі ускладнення дорожнього руху через тимчасове відключення світлофорного об’єкта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр організації дорожнього руху.

Згідно з графіком робіт, з 09:30 до 12:30 світлофори не працюватимуть на інтенсивному перехресті вулиць Великої Васильківської та Саксаганського. Причиною незручностей є проведення планових ремонтних робіт.

Фахівці закликають водіїв та пішоходів бути уважними на цій ділянці, неухильно дотримуватися правил проїзду нерегульованих перехресть та заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням можливих заторів у Голосіївському та Печерському районах. 

Нагадаємо, на мосту ім. О. Є. Патона до 14 травня частково обмежать рух транспорту в першій смузі у напрямку з лівого на правий берег. Причина – проведення невідкладних ремонтних робіт. 

Також у Солом’янському районі почали капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежать рух транспорту. 

Читайте також:

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження
В Ірпені водій збив 13-річну дівчинку: дитина у комі (відео)
14 квiтня, 21:52
Кейлан Робертсон одружився та мешкає в Україні
«Немає причини звідси їхати». Ірландець розповів, чим його вразило життя у Києві
17 квiтня, 11:54
Затягнуте густим чорним димомнебо над столицею
Світанок у чорних тонах: моторошні кадри затягнутого димом Києва після атаки РФ (відео)
16 квiтня, 09:21
Південний міст – найвищий міст Києва (133 м) через Дніпро. Вантова споруда розташована у Голосіївському та Дарницькому районах
Рух Південним мостом буде частково обмежено до 20 квітня (схема)
16 квiтня, 15:18
До столичного грумінг-салону навідалися співробітники поліції
Поліція перевіряє столичний грумінг-салон після відео жорстокого поводження із собакою
18 квiтня, 14:47
Обом фігуранткам справи загрожує до 12 років ув’язнення
Жінка отримала понад 1 млн грн зарплати, не працюючи жодного дня: деталі схеми від поліції
27 квiтня, 12:37
Біля ЖК Creator City комунальні працівники вже прибирають уламки скла та будматеріалів
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки на Київ
28 квiтня, 16:38
Протяжність Володимирської вулиці становить 2,9 км
Рух вулицею Володимирською частково обмежено до 4 травня (схема)
29 квiтня, 08:26
Рятувальники прибули на місце події та оперативно ліквідували пожежу
Біля Одеси внаслідок ДТП спалахнули три автомобілі
10 травня, 16:48

Новини

Нічна атака на Київщину: сили ППО збили близько 30 ворожих цілей
Нічна атака на Київщину: сили ППО збили близько 30 ворожих цілей
У центрі Києва тимчасово буде вимкнено світлофор на важливому перехресті: адреса
У центрі Києва тимчасово буде вимкнено світлофор на важливому перехресті: адреса
Пограбування військового під час дорожнього конфлікту у Києві: справу передано до суду
Пограбування військового під час дорожнього конфлікту у Києві: справу передано до суду
У Києві родина померлої від інсульту жінки дала згоду на донорство: врятовано трьох людей
У Києві родина померлої від інсульту жінки дала згоду на донорство: врятовано трьох людей
Кафе та альтанки в парку «Партизанська слава» демонтовано за рішенням суду
Кафе та альтанки в парку «Партизанська слава» демонтовано за рішенням суду
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua