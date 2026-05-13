У центрі Києва тимчасово буде вимкнено світлофор на важливому перехресті: адреса

Світлофори не працюватимуть з 09:30 до 12:30

У середу, 13 травня, у центральній частині столиці можливі ускладнення дорожнього руху через тимчасове відключення світлофорного об’єкта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр організації дорожнього руху.

Згідно з графіком робіт, з 09:30 до 12:30 світлофори не працюватимуть на інтенсивному перехресті вулиць Великої Васильківської та Саксаганського. Причиною незручностей є проведення планових ремонтних робіт.

Фахівці закликають водіїв та пішоходів бути уважними на цій ділянці, неухильно дотримуватися правил проїзду нерегульованих перехресть та заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням можливих заторів у Голосіївському та Печерському районах.

Нагадаємо, на мосту ім. О. Є. Патона до 14 травня частково обмежать рух транспорту в першій смузі у напрямку з лівого на правий берег. Причина – проведення невідкладних ремонтних робіт.

Також у Солом’янському районі почали капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежать рух транспорту.