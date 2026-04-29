Зеленський запровадив санкції проти синів Лукашенка

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українські санкції застосовані до Віктора (перший ліворуч) й Дмитра (другий праворуч) Лукашенків
фото: Белта

Загалом під обмеження потрапили 16 громадян Білорусі та 11 юридичних осіб

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів обмеження проти білоруських підприємств за сприяння РФ у збройній агресії проти України та осіб, що наближені до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність. Росія не має доброї волі, її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми «жестами доброї волі». Треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну. Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні Росії проти України був мир достойний», – каже він.

Як повідомляє Офіс президента, до санкційного пакета увійшли 16 громадян Білорусі та 11 юридичних осіб.

Зокрема, Україна застосувала санкції до білоруських підприємств, які виробляють артилерійські снаряди калібрів 122 мм та 152 мм для російських окупантів. Серед них – «Ольса», Мінський завод «Термопласт», Ковальський завод важких штампувань, які виготовляють деталі для снарядів. Також під санкції потрапили Республіканське унітарне виробниче підприємство «ІК 9», що виготовляє пакування для снарядів, і «НєфтєХімДіагностіка», де випробовують боєприпаси.

Обмеження накладені й на Вітебський завод електровимірювальних приладів, який постачає обладнання для ремонту й модернізації російської бронетанкової техніки, та «Радіотехніка», що виробляє компоненти для військової техніки окупантів. Крім того, Україна застосувала санкції проти заводу, що ремонтує російські літаки, зокрема сімейства «Ту», «Як» та «Іл».

Серед фізичних осіб – близький соратник Олександра Лукашенка Віктор Шейман, який упродовж багатьох років обіймав високі державні посади в Білорусі. Він виконує доручення самопроголошеного президента, проводить міждержавні переговори та налагоджує тіньові відносини в бізнесі. Причетний до організації «ескадронів смерті», які знищували опозиційних політиків, активістів і громадських діячів. Один з організаторів схем уникнення санкцій, які запровадили Україна та держави-партнери проти російських і білоруських компаній. Віктор Шейман перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії та Канади.

Також санкції застосовані до Віктора й Дмитра Лукашенків – синів самопроголошеного білоруського президента. Вони залучені до експорту продукції в обхід міжнародних санкцій, постачання товарів подвійного призначення і реекспорту через територію Білорусі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав санкційні укази проти російських суб’єктів, причетних до викрадення українських дітей, і суден тіньового флоту РФ.

Перший санкційний пакет – проти 20 фізичних і чотирьох юридичних осіб, які причетні до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України та нав’язування їм російської ідеології. Серед них – «уповноважені з прав дитини» низки областей Росії, керівництво управлінь і відомств із соціального розвитку, депутати представницьких органів РФ, працівники органів виконавчої влади держави-агресорки, а також ті, хто служить окупаційним органам влади на тимчасово окупованих територіях України.

До другого санкційного списку ввійшли 23 морські судна, які Росія використовує для експорту нафти й нафтопродуктів. Ці танкери в обхід санкцій перевозять енергоресурси з російських портів до країн, що й далі купують нафту в Росії.

