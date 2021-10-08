Тільки троє нардепів проголосували проти спікера Стефанчука (список)
Шість нардепів «Слуги народу» з якихось причин не голосували
Сьогодні, 8 жовтня, Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука спікером. Таке рішення підтримав 261 народний депутат.
- 222 голоси «за» дали представники фракції «Слуга народу».
- Крім того, «за» проголосували 15 нардепів із групи «За майбутнє»,
- 18 – з групи «Довіра» та 6 позафракційних депутатів.
Водночас, фракції «ЄС», ОПЗЖ, «Батьківщина» та «Голос» не дали жодного голосу «за». Представники цих фракцій в основному утрималися або не голосували.
Також троє нардепів, а саме:
- Артем Дмитрук («Слуга народу»),
- Сергій Власенко («Батьківщина»),
- Євген Шевченко (позафракційний) – проголосували «проти».
Зазначимо, що шість нардепів «Слуги народу» з якихось причин не голосували (Данило Гетманцев, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Михайло Крячко, Василь Мокан і Роман Соха), ще 15 – були відсутні на засіданні.
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