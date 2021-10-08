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    Тільки троє нардепів проголосували проти спікера Стефанчука (список)

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    222 голоси &laquo;за&raquo; кандидатуру Руслана Стефанчука дали представники фракції &laquo;Слуга народу&raquo; - Тільки троє нардепів проголосували проти спікера Стефанчука (список)
    222 голоси «за» кандидатуру Руслана Стефанчука дали представники фракції «Слуга народу»
    фото Ян Доброносов/Facebook

    Шість нардепів «Слуги народу» з якихось причин не голосували

    Сьогодні, 8 жовтня, Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука спікером. Таке рішення підтримав 261 народний депутат.

    • 222 голоси «за» дали представники фракції «Слуга народу».
    • Крім того, «за» проголосували 15 нардепів із групи «За майбутнє»,
    • 18 – з групи «Довіра» та 6 позафракційних депутатів.

    Водночас, фракції «ЄС», ОПЗЖ, «Батьківщина» та «Голос» не дали жодного голосу «за». Представники цих фракцій в основному утрималися або не голосували.

    Також троє нардепів, а саме:

    • Артем Дмитрук («Слуга народу»),
    • Сергій Власенко («Батьківщина»),
    • Євген Шевченко (позафракційний) – проголосували «проти».

    Зазначимо, що шість нардепів «Слуги народу» з якихось причин не голосували (Данило Гетманцев, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Михайло Крячко, Василь Мокан і Роман Соха), ще 15 – були відсутні на засіданні.

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    Теги: ЄС Батьківщина Верховна Рада Руслан Стефанчук Данило Гетманцев За майбутнє
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    Тільки троє нардепів проголосували проти спікера Стефанчука (список)