Тільки троє нардепів проголосували проти спікера Стефанчука (список)

Шість нардепів «Слуги народу» з якихось причин не голосували

Сьогодні, 8 жовтня, Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука спікером. Таке рішення підтримав 261 народний депутат.

222 голоси «за» дали представники фракції «Слуга народу».

Крім того, «за» проголосували 15 нардепів із групи «За майбутнє»,

18 – з групи «Довіра» та 6 позафракційних депутатів.

Водночас, фракції «ЄС», ОПЗЖ, «Батьківщина» та «Голос» не дали жодного голосу «за». Представники цих фракцій в основному утрималися або не голосували.

Також троє нардепів, а саме:

Артем Дмитрук («Слуга народу»),

Сергій Власенко («Батьківщина»),

Євген Шевченко (позафракційний) – проголосували «проти».

Зазначимо, що шість нардепів «Слуги народу» з якихось причин не голосували (Данило Гетманцев, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Михайло Крячко, Василь Мокан і Роман Соха), ще 15 – були відсутні на засіданні.