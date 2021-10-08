Рада відтермінувала до липня подання відомостей про бенефіціарів

У відділах державної реєстрації міжрегіонального управління Міністерства юстиції напередодні утворилися величезні черги з тих, хто подає документи

Бізнес, громадські організації та інші юрособи можуть розкрити своїх бенефіціарів до 11 липня

Депутати Верховної Ради прийняли в цілому закон про бенефіціарного власника та структуру власності юрособи. Документ підтримали 342 депутати.

Ідеться про законопроєкт №5807 «Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи».

Тепер, згідно із законом, бізнес, громадські організації та інші юрособи можуть розкрити своїх бенефіціарів до 11 липня. Отже, термін подачі відомостей про структуру власності та кінцевих бенефіціарів відтермінували на додаткові дев’ять місяців. Раніше вони повинні були це зробити до 11 жовтня.

Тепер президент повинен підписати цей закон, аби він встиг набути чинності до цієї дати. Водночас як раніше пояснював міністр юстиції Денис Малюська, юросіб не штрафуватимуть за неподання інформації, навіть якщо не встигнуть ухвалити закон.

Згідно з законом, за неподання інформації про структуру власності застосовуватиметься штраф 17–51 тис. грн.

У певних випадках керівникам може загрожувати і кримінальна відповідальність. Наприклад, за внесення в документи неправдивих відомостей можуть оштрафувати (до 136 тис грн), арештувати (до шести місяців) і навіть позбавити волі (до трьох років).

Подавати документи потрібно усім юрособам. Цього не потрібно робити лише політичним партіям, профспілкам, адвокатським об'єднанням, торгово-промисловим палатам, ОСББ, релігійним організаціям, державним органам та комунальним підприємствам. Громадські організації також повинні розкрити бенефіціарів.

Зазначимо, що документ розкритикували у «Центрі протидії корупції». У ЦПК зазначили, що автори законопроєкту «забули» важливу деталь. Зокрема, йдеться про те, що навіть ФОПи-засновники можуть бути всього-на-всього фіктивними засновниками юридичних осіб. Якщо це не брати до уваги, то фіктивним засновникам фактично дозволять сказати неправду про те, що вони є кінцевими бенефіціарами компанії.

Вчора «Главком» показував, як у відділеннях Міністерстві юстиції громадські організації подають відомості про кінцевих бенефіціарів. Натовп утворився чималий, люди займали черги з 5 ранку, а початок прийому з 8.