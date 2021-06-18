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    У Києві ігри підлітків у недобудові ледь не закінчилися трагедією

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    Підлітки гралися у недобудованому будинку - У Києві ігри підлітків у недобудові ледь не закінчилися трагедією
    Підлітки гралися у недобудованому будинку
    Фото ілюстративне

    У недобудованому будинку дитина впала з третього поверху на другий

    17 червня у недобудованій будівлі на вул. Юлія Іллєнка, 42 у Шевченківському районі столиці травмувалася дитина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було направлено черговий караул 6 Державної пожежно-рятувальної частини.

    По прибуттю рятувальники встановили, що в триповерховій недобудованій будівлі гуляли підлітки та один із них упав з третього поверху на другий.

    Рятувальники за допомогою бензорізу зрізали грати, якими був заварений вхід на другий поверх, та за допомогою медичних нош доставили хлопчика, 2007 року народження, медикам.

    Підлітка з попереднім діагнозом «забій спини та тазу» госпіталізували до дитячої лікарні «Охматдит».

    Нагадаємо, нещодавно у селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик впали у яму вуличного туалету. Дівчинка померла, а хлопчик був доставлений до лікарні у непритомному стані.

    15 червня на річці Рось у Білій Церкві потонула 13-річна дівчина, рятуючи подружку. Компанія дівчат віком від 12 до 14 років відпочивали поблизу річки Рось. Поряд із дорослих нікого не було.

    10 червня у Бучі сталися трагічні події зі зброєю. Четверо школярів пішли до приватного маєтку одного із друзів, знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватись зі зброєю для соцмереж. В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці.


    Теги: Київ ДСНС діти рятувальники Охматдит
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    У Києві ігри підлітків у недобудові ледь не закінчилися трагедією