У Києві ігри підлітків у недобудові ледь не закінчилися трагедією
У недобудованому будинку дитина впала з третього поверху на другий
17 червня у недобудованій будівлі на вул. Юлія Іллєнка, 42 у Шевченківському районі столиці травмувалася дитина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
До місця виклику було направлено черговий караул 6 Державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю рятувальники встановили, що в триповерховій недобудованій будівлі гуляли підлітки та один із них упав з третього поверху на другий.
Рятувальники за допомогою бензорізу зрізали грати, якими був заварений вхід на другий поверх, та за допомогою медичних нош доставили хлопчика, 2007 року народження, медикам.
Підлітка з попереднім діагнозом «забій спини та тазу» госпіталізували до дитячої лікарні «Охматдит».
Нагадаємо, нещодавно у селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик впали у яму вуличного туалету. Дівчинка померла, а хлопчик був доставлений до лікарні у непритомному стані.
15 червня на річці Рось у Білій Церкві потонула 13-річна дівчина, рятуючи подружку. Компанія дівчат віком від 12 до 14 років відпочивали поблизу річки Рось. Поряд із дорослих нікого не було.
10 червня у Бучі сталися трагічні події зі зброєю. Четверо школярів пішли до приватного маєтку одного із друзів, знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватись зі зброєю для соцмереж. В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці.