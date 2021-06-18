У Києві ігри підлітків у недобудові ледь не закінчилися трагедією

У недобудованому будинку дитина впала з третього поверху на другий

17 червня у недобудованій будівлі на вул. Юлія Іллєнка, 42 у Шевченківському районі столиці травмувалася дитина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було направлено черговий караул 6 Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю рятувальники встановили, що в триповерховій недобудованій будівлі гуляли підлітки та один із них упав з третього поверху на другий.

Рятувальники за допомогою бензорізу зрізали грати, якими був заварений вхід на другий поверх, та за допомогою медичних нош доставили хлопчика, 2007 року народження, медикам.

Підлітка з попереднім діагнозом «забій спини та тазу» госпіталізували до дитячої лікарні «Охматдит».

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