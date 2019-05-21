Володимир Зеленський хотів більше влади? Він її отримав

Президент України Володимир Зеленський

Тепер Зеленський відповідає, в тому числі і за економіку в державі

Гройсман подал в отставку. Несколько, неожиданное для всех решение. Как говорил мой старшина - кошка бросила котят, пусть... резвятся, как хотят. Там вместо резвятся было другое слово, но нельзя же тут писать то, что запрсосто может позволить себе сказать старшина в казарме. Пусть будет так, смысл поняли даже далекие от службы люди.

Владимир Александрович Зеленский хотел побольше власти? Получи..Те. И распишитесь. За прилагающиеся к власти обязательные вещи. Такие, как ответственность. Теперь Зеленский отвечает, в том числе и за экономику в государстве. За пенсии - их размер и своевременность выплат. За зарплаты бюджетников. Гройсман, конечно, молодец. В первую очередь потому, что за кресло не держится. Во вторую - потому что не побоялся пойти на прямую конфронтацию с командой нового президента. Экономика росла 12 кварталов подряд, продолжает расти - берите ее, дорогие ребята, и постарайтесь не сломать.

Теперь Зеленскому предстоят переговоры с МВФ (Гройсман справлялся), важно недопустить дефолт в стране и не дать Коболеву поднять цену на газ. В общем, масса развлечений впередт у команды Зеленского. А Гройсман своей отставкой сделал сильный, по моему мнению, первый шаг в парламентской кампании. Осенью оценим результаты. И обсудим... если будет свет и интернет...

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Джерело: site.ua

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