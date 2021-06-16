Голова партії «Слуга народу» закликав бунтарів з «Голосу» скласти мандати

«Я думаю, що потрібно виконувати закон України: якщо говориш, що виходиш звідкись, то потрібно виходити», – сказав Корнієнко

Перший заступник голови фракції та голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає, що незгодні з керівництвом фракції народні депутати «Голосу» повинні здати мандати і створити нову політичну партію. Про це Корнієнко сказав журналістам на брифінгу в середу.

«Я думаю, що потрібно виконувати закон України: якщо говориш, що виходиш звідкись, то потрібно виходити. А то це як на вечірці: всі вже думають, що ти пішов, а ти ще ходиш дві години. Якщо люди говорять, що виходять, тоді, будь ласка, мандат на стіл, заяву зал, я думаю, підтримає... Принаймні «Слуга народу» підтримає голосування за складання мандатів представниками нової групи «Справедливість», – сказав Корнієнко.

На його думку, цим 10 депутатам слід створити нову партію. У той же час у фракції «Європейська солідарність» висловили засмучення розколом у «Голосі»

«Мені дуже прикро, що така патріотична, проукраїнська, продержавна політична сила, яка мала підтримку громадян України, коли заходила в парламент, не знаходить в собі взаєморозуміння, не може вирішити питання, можливо, десь процедурні, десь ціннісні. І мені дуже шкода, що їм довелося таким чином вирішувати цей конфлікт, який додає присмак гіркоти всім патріотичним силам України», – сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як відомо, фракція «Голос» офіційно розкололася: половина фракції «Голос» у Верховній Раді перейшла у нове депутатське об'єднання. Згодом нардеп Соломія Бобровська розповіла про створення нового об’єднання «Справедливість» у фракції «Голос».

Натомість «Голос» жорстко прокоментував зміни у фракції.

Нещодавно 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Джерело: Інтерфакс-Україна