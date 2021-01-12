Тимошенко стала Ахметовою: вісім незвичних прізвищ, які змінили львів'яни

Вартість такої послуги – 5 грн 10 копійок за первинну зміну імені і 51 грн – за повторну.

Минулого року 703 жителя Львівщини змінили своє ім'я та прізвище

На Львівщині у 2020 році 703 людини змінили своє ім'я та прізвище. Про це повідомив в.о. начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Львів) Богдан Антощук.

Так, в управлінні юстиції підготували добірку найбільш незвичних прізвищ, які змінили львів'яни минулого року:

Шегінська змінила на Львів;

Чмир змінив на Кузик;

Підп'ясецька змінила на Поважна;

Олена змінила на Аврелія;

Коровіна змінила на Зайцева;

Капітан змінив на Туз;

Тимошенко змінила на Ахметова;

Чайка змінила на Квітка.

Зазначається, що вартість такої послуги – 5 грн 10 копійок за первинну зміну імені і 51 грн – за повторну. Строк розгляду відповідної заяви – до 3 місяців, адже її перевіряють не лише співробітники відділів ДРАЦС, а й територіальних правоохоронних органів.

Додається, що послугою скористатися не можна, якщо:

щодо Вас відкрито кримінальне провадження;

скоїли адміністративне правопорушення;

перебуваєте у розшуку/міжнародному розшуку;

маєте непогашену судимість;

надали неправдиві відомості щодо себе.

Нагадаємо, закон, яким дозволено фізичним особам змінювати по батькові, набирав чинність з 1 січня цього року.

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