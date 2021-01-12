Тимошенко стала Ахметовою: вісім незвичних прізвищ, які змінили львів'яни
Минулого року 703 жителя Львівщини змінили своє ім'я та прізвище
На Львівщині у 2020 році 703 людини змінили своє ім'я та прізвище. Про це повідомив в.о. начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Львів) Богдан Антощук.
Так, в управлінні юстиції підготували добірку найбільш незвичних прізвищ, які змінили львів'яни минулого року:
- Шегінська змінила на Львів;
- Чмир змінив на Кузик;
- Підп'ясецька змінила на Поважна;
- Олена змінила на Аврелія;
- Коровіна змінила на Зайцева;
- Капітан змінив на Туз;
- Тимошенко змінила на Ахметова;
- Чайка змінила на Квітка.
Зазначається, що вартість такої послуги – 5 грн 10 копійок за первинну зміну імені і 51 грн – за повторну. Строк розгляду відповідної заяви – до 3 місяців, адже її перевіряють не лише співробітники відділів ДРАЦС, а й територіальних правоохоронних органів.
Додається, що послугою скористатися не можна, якщо:
- щодо Вас відкрито кримінальне провадження;
- скоїли адміністративне правопорушення;
- перебуваєте у розшуку/міжнародному розшуку;
- маєте непогашену судимість;
- надали неправдиві відомості щодо себе.
Нагадаємо, закон, яким дозволено фізичним особам змінювати по батькові, набирав чинність з 1 січня цього року.
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