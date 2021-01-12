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    Тимошенко стала Ахметовою: вісім незвичних прізвищ, які змінили львів'яни

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    Вартість такої послуги &ndash; 5 грн 10 копійок за первинну зміну імені і 51 грн &ndash; за повторну. - Тимошенко стала Ахметовою: вісім незвичних прізвищ, які змінили львів'яни
    Вартість такої послуги – 5 грн 10 копійок за первинну зміну імені і 51 грн – за повторну.
    Фото з відкритих джерел

    Минулого року 703 жителя Львівщини змінили своє ім'я та прізвище

    На Львівщині у 2020 році 703 людини змінили своє ім'я та прізвище. Про це повідомив в.о. начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Львів) Богдан Антощук.

    Так, в управлінні юстиції підготували добірку найбільш незвичних прізвищ, які змінили львів'яни минулого року: 

    • Шегінська змінила на Львів;
    • Чмир змінив на Кузик;
    • Підп'ясецька змінила на Поважна;
    • Олена змінила на Аврелія;
    • Коровіна змінила на Зайцева;
    • Капітан змінив на Туз;
    • Тимошенко змінила на Ахметова;
    • Чайка змінила на Квітка. 

    Зазначається, що вартість такої послуги – 5 грн 10 копійок за первинну зміну імені і 51 грн – за повторну. Строк розгляду відповідної заяви – до 3 місяців, адже її перевіряють не лише співробітники відділів ДРАЦС, а й територіальних правоохоронних органів.

    Додається, що послугою скористатися не можна, якщо:

    •  щодо Вас відкрито кримінальне провадження;
    •  скоїли адміністративне правопорушення;
    •  перебуваєте у розшуку/міжнародному розшуку;
    •  маєте непогашену судимість;
    •  надали неправдиві відомості щодо себе.

    Нагадаємо, закон, яким дозволено фізичним особам змінювати по батькові, набирав чинність з 1 січня цього року.

    Також Главком писав, які цікаві імена своїм дітям у 2020 році давали новоспечені батьки. Серед найцікавіших варіантів - Зеленський і Золушка.

    Як повідомлялося, Люцифер став Джеком: понад тисячу киян торік змінили ім’я.

    Теги: Львів закон батьки послуги
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