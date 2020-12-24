Яник, Імперія, Зеленський. Які імена своїм дітям давали українці у 2020 році

За українським законодавством дитині може бути дано не більше двох імен

Дітей називали і казковими персонажами, і відомими особистостями

Стало відомо, які цікаві імена своїм дітям цьогоріч давали новоспечені батьки. Серед найцікавіших варіантів - Зеленський і Золушка. Міністерство юстиції надало дані з січня по листопад, пише видання «Сегодня».

Як повідомила заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Онищук, в статистиці серед звичайних жіночих імен лідирують такі як Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія і ще більше десятка найпоширеніших. Серед звичайних чоловічих імен українці найчастіше вибирали такі як Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро.

Втім, смаки на незвичайні дитячі імена в цьому році виявилися настільки різними, що дітей називали і як казкових героїв, і як знаменитих людей. За даними Мін'юсту, серед новонароджених дівчаток є тепер малятка на ім'я Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева. Та не «пасли задніх» і батьки хлопчиків. Серед малюків є такі, хто носить ім'я Зеленський (так назвали дитину в Закарпатській області), Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

Незважаючи на те, що особливих обмежень у привласненні імені в Україні немає, в Мін'юсті повідомили, що є низка правил, яких слід дотримуватися.

«Ім'я дитині визначається за згодою батьків. Ім'я дитині, народженій незаміжньою жінкою, в разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини», – повідомила нам Ольга Онищук.

За даними Мін'юсту, дитині може бути дано не більше двох імен.

«Суперечка між батьками про ім'я дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (ст. 146 Сімейного кодексу України)», – повідомили нам у відомстві.