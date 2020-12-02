З 1 січня українцям з 14 років дозволять міняти по батькові

Тепер змінити по батькові можна буде особам з 16 років

Відповідний закон набере чинності

В Україні з 1 січня 2021 року дозволять міняти по батькові з 14 років. Документ 28 листопада опублікували у виданні «Голос України».

Раніше змінити по батькові можна було тільки у разі, якщо батько змінив своє ім'я або якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.

Закон встановлює, що:

змінити по батькові можна буде особам з 16 років;

змінити по батькові з 14 років можна тільки за згодою батьків;

якщо над 14-річною дитиною встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна;

якщо один з батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд; при цьому при вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини та інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

Нагадаємо, на початку червня відповідний законопроєкт №2450 Верховна рада ухвалила у першому читанні.

Як повідомлялося, законопроєкт №2450, згідно з яким пропонувалося українцям дозволити змінювати по батькові, зареєстрували у парламенті у середині листопада минулого року.

Наразі дозволено змінювати ім'я та прізвище, але не по батькові. Депутати вважають, що це порушує Конституцію.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє фотографуватися на паспорт у головному уборі.