Люцифер став Джеком: понад тисячу киян торік змінили ім’я

За зміну імені треба заплатити всього 5 грн 10 копійок

Зокрема, торік киянка на ім'я Дррааоллдлісс обрала для себе більш просте ім'я та перетворилася на Ганну

Минулого року близько 1300 киян змінили ім’я. Про це повідомляє пресслужба Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

«За минулий рік близько 1300 мешканців столиці змінили свої імена, - сказано у повідомленні.

Так, в управлінні юстиції підготували добірку найбільш незвичних змін імен серед киян:

Людмила стала Каєю;

Ганна стала Олінною;

Володимир став Вольдемаром;

Іван став Йонасом;

Дррааоллдлісс стала Ганною;

Ганна стала Анабеллою;

Марія стала Деррікою;

Олена стала Мілаграс;

Віталій став Габриелем;

Лариса стала Глорією-Сандрою;

Лада стала Міяко;

Марія стала Естель;

Люцифер став Джеком.

Зазначається, що вартість такої послуги – 5 грн 10 копійок за первинну зміну імені і 51 грн – за повторну. Строк розгляду відповідної заяви – до 3 місяців, адже її перевіряють не лише співробітники відділів ДРАЦС, а й територіальних правоохоронних органів.

Додається, що послугою скористатися не можна, якщо:

щодо Вас відкрито кримінальне провадження;

скоїли адміністративне правопорушення;

перебуваєте у розшуку/міжнародному розшуку;

маєте непогашену судимість;

надали неправдиві відомості щодо себе.

Нагадаємо, закон, яким дозволено фізичним особам змінювати по батькові, набирав чинність з 1 січня цього року.

Також Главком писав, які цікаві імена своїм дітям у 2020 році давали новоспечені батьки. Серед найцікавіших варіантів - Зеленський і Золушка.