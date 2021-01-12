Активісти започаткували акцію «Бізнес говорить українською»

Із 16 січня 2021 року всі надавачі послуг зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою

Акція – чудова можливість показати масштаби відповідального бізнесу в Україні

12 січня ініціатива «Моя Мовна Стійкість» починає всеукраїнську акцію «Бізнес говорить українською». До акції запрошують долучитись бізнес, який веде обслуговування українською мовою. Для того, щоб надихнути своїм прикладом інших підприємців зробити те ж саме з 16 січня.

Щоб долучитись до акції, підприємцям пропонують до 16 січня 2021 року опублікувати допис на сторінках соцмереж свого бізнесу, який буде містити:

хештег #яобслуговуюукраїнською;

населений пункт;

розповідь про свій бізнес і запрошення скористатись послугами.

Нагадаємо, що із 16 січня 2021 року всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою, відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Як зазначають активісти, ця акція – чудова можливість зробити внесок у популяризацію української мови та показати масштаби відповідального бізнесу в Україні.