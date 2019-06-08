Війна в Україні потрібна Путіну з однією метою: що робити Зеленському

Володимир Зеленський та Леонід Кучма фото прес-служби президента

Про миролюбні заяви українських політиків

Лідер фракції БЮТ Юлія Тимошенко заявила 3 червня, що переговори з Росією треба розпочинати з чистого листа, оскільки Мінські домовленості не працюють. Президент Володимир Зеленський, в свою чергу, запевнив, що він має нові конкретні рішення для переговорів, які не передбачають територіальні поступки.

Особи, які стоять за Зеленським не розуміють, що відбувається. Борис Шефір (керівник Студії «Квартал 95», брат першого помічника президента Зеленського) сказав, що війну затіяли люди, які «хочуть трохи підзаробити грошенят». Тобто війна не має об'єктивних причин, на їхню думку. І вони вважають, що коли усунуть людей, які влаштували цю війну, щоб заробляти (вони Порошенка мають на увазі), то припинять і саму війну. Вони просто не розуміють реалій світу, в якому ми живемо. Але це декларована ними політика, що ми будемо відступати, допоки не помиримося, і все буде зроблено для припинення вогню. Тож вони спробують її реалізувати. Бо це частина передвиборчих обіцянок. І поки вони не зазнають краху на цьому шляху, вони це робитимуть. Вони будуть намагатися йти на перемовини, а там будуть готові до певних поступок. Це помилка, яка нам всім дорого коштуватиме. Але скільки ми за це заплатимо, я не знаю.

Що стосується Юлії Тимошенко, то там інша ситуація. Вона дуже хоче стати прем'єр міністром, а для цього треба, щоб якомога більше депутатів з її партії потрапили до Верховної Ради. Зараз 73% українців хочуть припинення вогню, вона спробувала осідлати цю тему. Але якщо б 73% українців були б за війну, то вона першою виступала би за війну, на білому коні скакала б. Тому це кон'юнктурні заяви, які додадуть їй у кращому випадку 2%. Але може посилитися критика і вона якісь відсотки втратить. Важко спрогнозувати ситуацію, бо це ж є Україна. Все залежить від того, як це підхоплять ЗМІ чи дадуть їй ефіри відповідні канали. Може Юля, як завжди, не вгадає і буде не на часі. А з іншого боку, народу чхати на Вашингтон. Тарифи і війна – це дві теми, які найбільше хвилюють українців згідно останнього опитування.

Мінський формат доволі вдало написаний і створений при міжнародному посередництві. Якби російська сторона виконувала домовленості, то і ця дорожня карта була б шляхом до миру. Але Україна виконує, а Росія жодного положення Мінських домовленостей не виконала. Окрім, можливо, зниження інтенсивності обстрілів з забороненої у Мінську зброї. Та й це вони періодично порушують.

Треба розуміти, для чого Росії ця війна – вона для того, щоб вирішувати свої питання з коаліційним Заходом. Росія не збирається припиняти цю війну. Вона хоче послабити Україну. Цей процес називається у політтехнології «фінляндизація». Тобто зробити з нею залежну країну зі слабкою армією, яка відмовилася б від протистояння, в найкращому варіанті – дала гарантії не вступу до ЄС і НАТО. А оскільки напряму це зробити важкувато, то треба повернути ці так звані «республіки» до складу України, дати їм можливість впливати на внутрішню політику, а через неї – на зовнішню. Тому що головна мета Росії на короткостроковому етапі – створення умов для неможливості вступу України до ЄС і до НАТО. Вони її наполегливо проводять. А наші політичні ідіоти грають під цю дудку. Але навіть вони через рік-півтора зрозуміють, що з Росією неможливо домовитися. А якщо вони спробують домовитися за рахунок поступок, їх просто знесуть люди, які воювали у цій війні та постраждали від неї.

За 9 днів Зеленський буде у Вашингтоні і риторика зміниться. Йому там вправлять мізки, розкажуть і про мир, і про все інше. Там розглядають Україну як частину колективної безпеки НАТО. Бо зараз у Європі стан такий, як був під час холодної війни. НАТО анонсувало більше 20 військових навчань найближчим роком. Це рівень підготовки, якого не було з часів, можливо, Другої світової війни. І оперативна готовність Росії до регіональної війни з НАТО в Білорусі, країнах Балтики, Польщі, Україні – десь 2021 рік. І НАТО нещодавно опублікувало звіт своїх експертів, у якому йдеться, що вони не встигають протиставити Росії свої угруповання військ та інфраструктуру. Для цього їм необхідно 5 років і $250 млрд. Тому для США розмови про мир від Зеленського не на часі.

Джерело: Апостроф

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