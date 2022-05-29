Мінус три десятки окупантів: як минула доба на сході

фото з відкритих джерел

Техніки у ворога теж стало менше

ЗСУ знищили шість одиниць техніки ворога

Наші Збройні Сили протягом доби 28 травня знищили декілька десятків російських військових. Також ворог втратив бойову техніку. Відповідну інформацію оприлюднили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

«Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». 28 травня наші воїни знищили особового складу – до 33 російських військових», – мовиться у повідомленні.

Окрім того, окупанти втратили:

1 танк;

5 АТТ.

Нагадаємо, бійці відзвітували про ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі.

Як стало відомо, Сєвєродонецьк під українським прапором: ситуація на Луганщині.

Читайте також: