  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Мінус три десятки окупантів: як минула доба на сході
рус
    Події в Україні

    Мінус три десятки окупантів: як минула доба на сході

    Техніки у ворога теж стало менше - Мінус три десятки окупантів: як минула доба на сході
    Техніки у ворога теж стало менше
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ знищили шість одиниць техніки ворога

    Наші Збройні Сили протягом доби 28 травня знищили декілька десятків російських військових. Також ворог втратив бойову техніку. Відповідну інформацію оприлюднили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

    «Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». 28 травня наші воїни знищили особового складу – до 33 російських військових», – мовиться у повідомленні.

    Окрім того, окупанти втратили:

    • 1 танк;
    • 5 АТТ.

    Нагадаємо, бійці відзвітували про ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі.

    Як стало відомо, Сєвєродонецьк під українським прапором: ситуація на Луганщині.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінус три десятки окупантів: як минула доба на сході