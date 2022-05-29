Мінус три десятки окупантів: як минула доба на сході
ЗСУ знищили шість одиниць техніки ворога
Наші Збройні Сили протягом доби 28 травня знищили декілька десятків російських військових. Також ворог втратив бойову техніку. Відповідну інформацію оприлюднили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».
«Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». 28 травня наші воїни знищили особового складу – до 33 російських військових», – мовиться у повідомленні.
Окрім того, окупанти втратили:
- 1 танк;
- 5 АТТ.
Нагадаємо, бійці відзвітували про ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі.
Як стало відомо, Сєвєродонецьк під українським прапором: ситуація на Луганщині.