Тисячі людей взяли участь у загальнонаціональній молитві у Новій Зеландії



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Внаслідок теракту в Крайстчерчі загинули 50 людей

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн разом з учасниками молитви прийшла до парку Крайстчерча напроти мечеті Аль-Нур

У Новій Зеландії провели загальнонаціональну молитву, вона відбулася 22 березня о 13:30 за місцевим часом.

Прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн і тисячі небайдужих людей зібралися в парку Крайстчерча напроти мечеті Аль-Нур.

Десятки тисяч людей загальнонаціональну молитву у Крайстчерчі по телебаченню або слухали по радіо.

"Thank you for your tears, thank you for your haka, thank you for your warmth and compassion"



Thousands attend ceremonies to mark a week since the Christchurch attacks https://t.co/yN3vfhOlEl

[tap to expand] pic.twitter.com/fPMfKVgRQG — BBC News (World) (@BBCWorld) 22 марта 2019 г.

21 березня Джасінда Ардерн оголосила, що Нова Зеландія заборонить продаж штурмових гвинтівок і напівавтоматичної зброї після теракту в Крайстчерчі, внаслідок якої загинули 50 людей.

Як відомо, початок судового процесу над підозрюваним у нападі, 28-річним австралійцем Брентоном Таррантом, запланований на 5 квітня.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Джерело: Радіо Свобода