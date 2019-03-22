Тисячі людей взяли участь у загальнонаціональній молитві у Новій Зеландії
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Внаслідок теракту в Крайстчерчі загинули 50 людей
Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн разом з учасниками молитви прийшла до парку Крайстчерча напроти мечеті Аль-Нур
У Новій Зеландії провели загальнонаціональну молитву, вона відбулася 22 березня о 13:30 за місцевим часом.
Прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн і тисячі небайдужих людей зібралися в парку Крайстчерча напроти мечеті Аль-Нур.
Десятки тисяч людей загальнонаціональну молитву у Крайстчерчі по телебаченню або слухали по радіо.
"Thank you for your tears, thank you for your haka, thank you for your warmth and compassion"— BBC News (World) (@BBCWorld) 22 марта 2019 г.
Thousands attend ceremonies to mark a week since the Christchurch attacks https://t.co/yN3vfhOlEl
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21 березня Джасінда Ардерн оголосила, що Нова Зеландія заборонить продаж штурмових гвинтівок і напівавтоматичної зброї після теракту в Крайстчерчі, внаслідок якої загинули 50 людей.
Як відомо, початок судового процесу над підозрюваним у нападі, 28-річним австралійцем Брентоном Таррантом, запланований на 5 квітня.
Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.
Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.
В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.
Джерело: Радіо Свобода