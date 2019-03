Тисячі людей взяли участь у загальнонаціональній молитві у Новій Зеландії

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн разом з учасниками молитви прийшла до парку Крайстчерча напроти мечеті Аль-Нур

У Новій Зеландії провели загальнонаціональну молитву, вона відбулася 22 березня о 13:30 за місцевим часом.

Прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн і тисячі небайдужих людей зібралися в парку Крайстчерча напроти мечеті Аль-Нур.

Десятки тисяч людей загальнонаціональну молитву у Крайстчерчі по телебаченню або слухали по радіо.

"Thank you for your tears, thank you for your haka, thank you for your warmth and compassion"



