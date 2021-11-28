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    У Карпатах замітав сніг та здійнявся шквальний вітер (фото, відео)

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    У горах господарювала хурделиця<br /><br /><br /> - У Карпатах замітав сніг та здійнявся шквальний вітер (фото, відео)
    У горах господарювала хурделиця


    Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

    Рятувальники попередили туристів про негоду

    У Карпатах у суботу, 27 листопада, вирувала негода. Там випав сніг та дув сильний вітер. Про це повідомили в ДСНС у Закарпатській області.

    «Зібрались у Карпати? Там зараз не солодко. У гірському «меню»: сильний вітер 25-30 м/с, туман та мокрий сніг», – попередили рятувальники.

    Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що на горі Піп Іван Чорногірський обмежена видимість. Вітер південно-західній 15-17 м/с.

    Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про штормовий вітер.

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    Теги: ДСНС рятувальники Карпати (гори) вітер негода
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    У Карпатах замітав сніг та здійнявся шквальний вітер (фото, відео)