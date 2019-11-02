У двох регіонах України викрито виробництво оптових партій сурогатного алкоголю



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Фото пресцентру СБ України

За рік організатори схеми «заробили» понад 11 мільйонів гривень

Служба безпеки України у Вінницькій і Тернопільській областях блокувала оптове виробництво контрафактної алкогольної продукції, що загрожувало здоров’ю громадян і завдавало мільйонні збитки держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що троє мешканців Могилів-Подільського району на Вінниччині організували на території регіону підпільний цех з виробництва фальсифікованих горілчаних виробів для продажу. За оперативною інформацією, за добу ділки виготовляли до 5 тонн сурогату.

В СБУ додали, що замовників товару вони підшукували через спеціально створені інтернет-магазини. Для доставки фальсифікату ділки використовували одну із кур’єрських мереж.

Зокрема, за попередніми оцінками, за рік організатори схеми «заробили» понад 11 мільйонів гривень.

Крім того, під час обшуків, проведених за місцями виготовлення та зберігання контрафакту, а також у відділенні кур’єрської служби правоохоронці вилучили понад 20 тисяч літрів підроблених горілчаних виробів і тисячу літрів спирту сумнівної якості. Також виявлено виробничі засоби, пакувальну тару, документи та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

«На Тернопільщині викрито підпільну мережу із реалізації контрафактного алкоголю, який ділки збували через торгівельні та харчувальні заклади регіону. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили з тіньогового обігу 23 тисячі пляшок фальсифікату та понад 9 тонн спиртової суміші загальною вартістю понад 2,5 мільйона гривень», – відзначили у відомстві.

В обох випадках тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.