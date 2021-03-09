Труханов закликав працівників Одеської міськради вивчити закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «підтягнути» знання

Одеська міська рада планує виділити 106 тисяч 800 гривень на проведення семінарів із підвищення рівня знань української мови для посадовців міськради та комунальних установ. Відповідне рішення розглянуть на сесії міськради 17 березня, повідомляє Суспільне.

Про таке стало відомо з проєкту рішення. Короткострокові курси планують проводити на базі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління. Навчання однієї людини обійдеться міському бюджету в 930 гривень.

У січні Геннадій Труханов закликав працівників Одеської міськради вивчити закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «підтягнути» знання мови, оскільки посадовці мають спілкуватися українською.

Нагадаємо, одеські мерія та обласна рада тимчасово перейшли на дистанційний режим роботи у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіоні. Про перехід міської ради на дистанційний режим роботи Геннадій Труханов повідомив у своєму зверненні 5 березня.

З 9 по 17 березня включно апарат та управління з майнових відносин обласної ради також будуть працювати переважно у дистанційному режимі. У ОДА також додали, що перехід на дистанційну роботу пов'язаний зі «зростанням захворюваності на Covid-19 у регіоні».