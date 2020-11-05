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    У світі

    Байден заявив, що виграє у достатній кількості штатів, щоб перемогти на виборах

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    Байден підкреслив, що його штаб поки не заявляє про перемогу на виборах - Байден заявив, що виграє у достатній кількості штатів, щоб перемогти на виборах
    Байден підкреслив, що його штаб поки не заявляє про перемогу на виборах

    Поки що у Байдена 253 голоси вибірників з 270, необхідних для перемоги на виборах

    Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден під час звернення заявив, що перемагає у достатній кількості штатів, щоб набрати 270 голосів вибірників.

    Про це повідомляє CNN.

    При цьому демократ підкреслив, що його штаб поки не заявляє про перемогу на виборах. Поки що у Байдена 253 голоси вибірників з 270, необхідних для перемоги на виборах.

    «Я тут не для того, щоб оголосити про нашу перемогу, але я тут, щоб сказати, що, коли підрахунок закінчиться, ми будемо переможцями», – сказав він.

    Раніше Байден заявив, що не має наміру оголошувати про перемогу, поки не набере 270 голосів вибірників.

    При цьому конкурент Байдена, чинний президент-республіканець Дональд Трамп досі може перемогти, якщо переможе в штатах Пенсильванія (підраховано 86% голосів, лідирує Трамп), Джорджія (99% голосів, лідирує Трамп), Північна Кароліна (майже 100% голосів, лідирує Трамп) і Аризона (майже 86% голосів, лідирує Байден, але розрив між кандидатами становить 3,4%), – тоді він матиме 276 голосів. Якщо Трамп програє в Аризоні, він може перемогти, вигравши в Неваді (86% голосів, лідирує Байден, розрив 0,6%) – тоді він матиме 271 голос.

    Джо Байдену для перемоги достатньо перемогти в Неваді і Аризоні – тоді він набере рівно 270 голосів. За останніми даними, Байден вже перемагає в Мічигані, що дає йому ще 16 голосів вибірників (загалом 253).

    Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

    листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

    Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

    До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його  показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати». 

    За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді. 

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    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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