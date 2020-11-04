Байден виграє вибори, якщо збереже свою перевагу в двох штатах

Саме 22 голосів не вистачає Байдену для перемоги у виборах

Байден з незначним відривом лідирує в двох штатах, перемоги в яких буде достатньо для перемоги у виборах в цілому

Якщо кандидат в президенти США Джо Байден збереже свою перевагу в Неваді і Мічигані, його число голосів виборщиків складе 270.

Байден з незначним відривом лідирує в двох штатах, перемоги в яких буде достатньо для перемоги у виборах в цілому.

У Мічигані, який дає 16 голосів вибірників, у Байдена 49,5%, у Трампа - 48,9%. При цьому в штабі чинного президента заявили, що подали позов про призупинення підрахунку голосів в Мічигані через те, що нібито представників Республіканської партії не допустили в усі місця, де проходило голосування.

У Неваді (6 голосів вибірників) у Байдена - 49,2% голосів виборців, у Трампа - 48,6%.

Саме 22 голосів не вистачає Байдену для перемоги у виборах. Якщо Трамп переможе у всіх штатах, де зараз лідирує, то загальної кількості голосів вибірників все одно не вистачить для перемоги.

Як пише CNN, очікується, що Невада представить оновлену інформацію про підрахунок голосів завтра вранці.

Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

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Джерело: Ліга.net