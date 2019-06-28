У Сенаті оприлюднять повний звіт щодо втручання РФ у вибори в США



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Американський Сенат

Розвідувальний комітет має намір оприлюднити звіт поступово, п'ятьма частинами

Розвідувальний комітет Сенату США має намір вже наступного місяця розпочати публікацію висновків власного розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США, на яких перемогу отримав Дональд Трамп.

Про це заявив голова Комітету сенатор-республіканець Річард Барр, повідомляє американське видання Politico.

«Ми почнемо відразу після святкування 4 липня (Дня незалежності США – ред.)», - заявив американський законодавець.

Сенатори Річард Барр та його колега від Демократичної партії Марк Уорнер впродовж понад двох років очолювали розслідування в Комітеті щодо втручання Москви у внутрішню політику США.

«Комітет вивчив понад 300 тис. сторінок документів і провів співбесіди з понад 200 свідками, включаючи недавні закриті слухання з Дональдом Трампом-молодшим», - зауважується в повідомленні.

«Це завершилося», - підкреслив Барр. Він уточнив, що Комітет має намір оприлюднити звіт поступово, п'ятьма частинами.

Перша частина, за його словами, охопить питання безпеки виборів. Згодом будуть оприлюднені висновки Комітету по роботі адміністрації Обами щодо протистояння російському втручанню; ролі соціальних медіа в кампанії втручання; оцінки Комітетом розвідувальних зусиль США за президенства Обами з приводу російського втручання; остаточної оцінки основних питань, що стосуються кампанії Трампа, а також чи мала місце змова з росіянами.

Останні документи планується оприлюднити у другій половині вересня.

До слова, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який наприкінці минулого місяця завершив свої повноваження, дав офіційну згоду взяти особисту участь у слуханнях одразу у двох комітетах Палати представників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.

Джерело: Укрінформ