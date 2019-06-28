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    У світі

    Путін назвав Трампа «талановитою людиною»

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    Президент США Дональд Трамп - Путін назвав Трампа «талановитою людиною»
    Президент США Дональд Трамп

    На думку президента РФ, Трамп - не кар'єрний політик

    Президент Росії Володимир Путін вважає американського колегу Дональда Трампа «талановитою людиною», але не сприймає багато його методів вирішення проблем.

    Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

    «Містер Трамп - не кар'єрний політик. У нього чіткий світогляд і бачення національних інтересів США. Я не приймаю багато його методів, коли справа доходить до вирішення проблем. Але знаєш, що я думаю? Я думаю, що він талановита людина. Він прекрасно знає, чого чекають від нього виборці», - заявив Путін.

    При цьому Путін похвалив президента США за спробу зупинити потік мігрантів і наркотиків з Мексики.

    Нагадаємо, Трамп прогнозує «дуже хорошу розмову» з Путіним.

    Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив журналістам, що зустріч президентів США та Росії – Дональда Трампа і Володимира Путіна – в кулуарах саміту Великої двадцятки в Осаці відбудеться 28 червня.

    Він уточнив, що зустріч триватиме протягом години.

    Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що на зустрічі президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підняте питання звільнення українських полонених моряків. 

    До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті «Групи 20» (G20) в Японії.

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