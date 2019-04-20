Трамп обурився, як ЗМІ висвітлюють звіт спецпрокурора Мюллера



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Президент США Дональд Трамп

«Фейкові ЗМІ роблять усе можливе, щоб розбурхати й розлютити політиків», заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив обурення у зв'язку з тим, що американські медіа роблять акцент на представлених у доповіді спецпрокурора Мюллера фактах щодо спроб Трампа втрутитися в «російське» розслідування на його початку.

Про це він написав у Twitter у суботу.

«Фейкові ЗМІ роблять усе можливе, щоб розбурхати й розлютити політиків, а також якомога більше людей, рідко згадуючи той факт, що головним висновком у доповіді Мюллера було те, що не було жодної змови з Росією. Російська фальсифікація згинула!»- наголосив глава Білого дому.

Як відомо, рейтинг президента США Дональда Трампа впав до рекордного для цього року рівня після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера .

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у четвер на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Трамп відреагував на доповідь Мюллера своєю фотографією у стилі «Гри престолів».