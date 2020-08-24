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    Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців

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    <span>Президент США Дональд Трамп</span> - Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців
    Президент США Дональд Трамп

    Республіканці затвердили Майка Пенса кандидатом на пост віце-президента

    Дональда Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти США від Республіканської партії на другий термін.

    Національний з‘їзд Республіканської партії відбувся у понеділок. Отже, сьогодні партія підтвердила своє рішення висунути чинного президента США Дональда Трампа в кандидати на президентських перегонах.

    Під час голосування на з'їзді партії Трамп набрав необхідні 1276 голосів делегатів. Крім того, республіканці затвердили Майка Пенса кандидатом на пост віце-президента.

    Сам з’їзд триватиме до кінця тижня і виступи Трампа заплановано на кожен день заходу.

    Минулого тижня свій з‘їзд провела інша провідна політична партія - Демократична. Цей з‘їзд, на якому номінацію у кандидати в президенти отримав колишній віце-президент США Джо Байден, було проведено в режимі онлайн, з огляду на пандемію коронавірусу.

    Джо Байден закликав американців об'єднатися, щоб подолати «епоху темряви в Америці».

    До слова, чинний президент Дональд Трамп побачив «багато ненависті» на з'їзді демократів.

    Також Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Гарріс кандидаткою на посаду віцепрезидента США.

    Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року.


    США вибори Дональд Трамп партії Майк Пенс президент
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