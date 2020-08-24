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    У світі

    США офіційно дозволили використовувати новий метод лікування Covid-19

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    Трамп заявив журналістам, що в результаті застосування плазми смертність знижується на 35% - США офіційно дозволили використовувати новий метод лікування Covid-19
    Трамп заявив журналістам, що в результаті застосування плазми смертність знижується на 35%

    Понад 70 тис. пацієнтів з Covid-19 вже випробували новий метод лікування, - Трамп

    Влада США офіційно дозволила застосовувати плазму крові пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, для лікування хворих.

    Таке рішення прийняло американське Управління з питань санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA), 23 серпня про нього офіційно оголосив президент США Дональд Трамп.

    FDA заявило, що понад 70 тис. пацієнтів з Covid-19 вже випробували такий метод лікування, а його відомі та потенційні переваги «перевищують відомі та потенційні ризики».

    Відомство підкреслює, що виданий дозвіл є екстреним та має експериментальний характер.

    Американський президент на спеціальному брифінгу назвав його «проривом» та «історичним» досягненням.

    Трамп заявив журналістам, що в результаті застосування плазми смертність знижується на 35%.

    США залишаються світовим антирекордсменом за кількістю хворих (понад 5,8 млн) та померлих (понад 180 тис.) від Covid-19.

    Як повідомлялося, станом на ранок 23 серпня в Україні захворіли коронавірусом 1 987 людей, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328). Одужали – 500 (вчора 657), померли – 27 (вчора 37). Загалом одужали 52 235 осіб, летальних випадків – 2 271.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

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