Трамп підтвердив, що може скасувати зустріч із Кім Чен Ином

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Дональд Трамп

Трамп заявив, що для проведення саміту КНДР повинна виконати необхідні умови

Президент США Дональд Трамп заявив, що спільний саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином «може бути відкладений». Відтак, Трамп підтвердив слова віце-президента США Майка Пенса про можливість скасування такої зустрічі.

Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у Білому домі, передає AP.

За словами Трампа, запланований саміт у Сінгапурі «може не відбутись 12 червня». Трамп допустив, що історична зустріч «може бути відкладена».

Лідер США зустрівся з президентом Південної Кореї у Білому домі для консультацій перед запланованим 12 червня самітом з КНДР.

Як пише BBC, Трамп заявив, що для проведення саміту КНДР повинна виконати необхідні умови. Пхеньян, у свою чергу, заявив, що відмовиться від участі у переговорах, якщо США наполягатиме на однобічній відмові від ядерної зброї.

Напередодні у Білому домі заявили, що США готують зустріч Трампа і Кім Чен Ина попри погрози КНДР.

Як відомо, Північна Корея висловила протест щодо спільних військових навчань між США й Південною Кореєю, поставивши під сумнів запланований саміт між Трампом і Кімом. Через кілька годин після цього КНДР зробила ще одну заяву, пригрозивши скасувати переговори, відкинувши головну ідею відмови від ядерної зброї.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він проведе саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня. Це буде перша зустріч, яка відбудеться між діючим президентом США та лідером Північної Кореї.

Сполучені Штати Америки готові сприяти тому, щоб рівень добробуту Північної Кореї піднявся до рівня Південної, якщо режим Кім Чен Ина погодиться провести швидке ядерне роззброєння.

Як стало відомо 10 травня, літак з трьома громадянами США, які були звільнені з в'язниці в КНДР, приземлився на базі Ендрюс в штаті Меріленд.