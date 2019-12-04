У Вашингтоні почалися нові слухання у справі про імпічмент Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні виступлоять чотири експерти в законодавчій сфері

Голова юридичного комітету заявив, що адміністрація Трампа створює безпрецедентні перешкоди для розслідувань

У Вашингтоні почалися слухання в юридичному комітеті палати представників США, присвячені процедурі імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють американські ЗМІ.

Сьогодні виступають чотири експерти в законодавчій сфері. Вони повинні допомогти комітету визначити, чи можна пред'явити Трампу звинувачення, що тягнуть за собою імпічмент, на підставі його бесіди з президентом України Володимиром Зеленським.

Голова юридичного комітету демократ Джеррі Надлер заявив, що адміністрація Трампа створює безпрецедентні перешкоди для розслідувань, які проводяться щодо президента.

«В ході процедури імпічменту в 1974 році президент Ніксон передав десятки записів. У 1998 році президент Клінтон здавав аналіз крові. Президент Трамп, навпаки, відмовився надати хоч один документ і наказав всім свідкам не давати свідчення», - заявив Надлер.

Республіканець Даг Коллінз дорікнув демократам у тому, що вони намагаються під будь-якими приводами організувати імпічмент Трампа.

Напередодні представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».

Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

До слова, Білий дім повідомив юридичний комітет Палати представників, що не братиме участі у розслідуванні щодо імпічменту в середу, але не виключає своєї участі в майбутніх слуханнях.