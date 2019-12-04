У Вашингтоні почалися нові слухання у справі про імпічмент Трампа
Сьогодні виступлоять чотири експерти в законодавчій сфері
Голова юридичного комітету заявив, що адміністрація Трампа створює безпрецедентні перешкоди для розслідувань
У Вашингтоні почалися слухання в юридичному комітеті палати представників США, присвячені процедурі імпічменту президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляють американські ЗМІ.
Сьогодні виступають чотири експерти в законодавчій сфері. Вони повинні допомогти комітету визначити, чи можна пред'явити Трампу звинувачення, що тягнуть за собою імпічмент, на підставі його бесіди з президентом України Володимиром Зеленським.
Голова юридичного комітету демократ Джеррі Надлер заявив, що адміністрація Трампа створює безпрецедентні перешкоди для розслідувань, які проводяться щодо президента.
«В ході процедури імпічменту в 1974 році президент Ніксон передав десятки записів. У 1998 році президент Клінтон здавав аналіз крові. Президент Трамп, навпаки, відмовився надати хоч один документ і наказав всім свідкам не давати свідчення», - заявив Надлер.
Республіканець Даг Коллінз дорікнув демократам у тому, що вони намагаються під будь-якими приводами організувати імпічмент Трампа.
Напередодні представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.
Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».
Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.
До слова, Білий дім повідомив юридичний комітет Палати представників, що не братиме участі у розслідуванні щодо імпічменту в середу, але не виключає своєї участі в майбутніх слуханнях.
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