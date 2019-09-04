Трамп пригрозив Китаю наслідками в разі затягування торгових переговорів



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Подумайте, що трапиться з Китаєм, коли я виграю, - заявив Дональд Трамп

Трамп попередив, що після виборів у 2020 році «умови договору будуть значно жорсткіші, ніж передбачається зараз»

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 3 вересня, попередив Китай, що якщо американо-китайську торговельну угоду буде укладено після його переобрання на президентську посаду в 2020 році, то умови договору будуть значно жорсткіші, ніж передбачається зараз.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Подумайте, що трапиться з Китаєм, коли я виграю. Операція буде значно жорсткіша! Разом з тим впаде мережа постачальників, і (китайський, - ред.) бізнес, робочі місця і гроші випаруються!» - зазначив Трамп.

Декілька днів тому Дональд Трамп підтвердив проведення торгових переговорів із Китаєм у вересні.

Перед цим США знову підвищили мита на 15% на чергову групу товарів з Китаю обсягом 300 мільярдів доларів. За заявою Американської асоціації товарів одягу та взуття, під нові мита потраплять 91,6% одягу, 68,4% домашнього текстилю та 52,5% імпорту взуття з Китаю.

Як повідомлялося, Китай хоче нового раунду переговорів із США щодо торгівлі.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше заявив, що переговори між Сполученими Штатами Америки та Китайською Народною Республікою щодо зниження торгових мит відновляться «дуже скоро».