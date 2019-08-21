Трамп скасував візит в Данію через те, що вона не хоче продавати Гренландію



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Дональд Трамп все ще сподівається, що візит до Данії відбудеться у майбутньому

Американський лідер планував приїхати до Данії у вересні

Президент США Дональд Трамп скасував офіційний візит в Данію, який мав відбутися на початку вересня, через заяву прем'єрміністра Данії Метте Фредеріксена, що вони не збираються продавати Гренландію і навіть це обговорювати.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Тwitter.

«Данія - дуже особлива країна з неймовірними людьми, але ґрунтуючись на коментарях прем'єрміністра Метте Фредеріксен, що їй не буде цікаво обговорювати питання купівлі Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану через два тижні, на інший раз», - повідомивТрамп.

Президент США додав, що своїм чітким рішенням Метте зекономив багато коштів як для Данії, так і для США.

«Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю перепланування десь у майбутньому!», - резюмував Трамп.

Напередодні стало відомо, що члени датської королівської сім'ї не відкидають ідею продажу Гренландії Сполученим штатам Америки. Датські монархи вважають, що вирішувати питання про продаж острова повинні самі жителі Гренландії, а пропозиція про покупку є компліментом з боку президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.

Радник президента США Дональда Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу заявиви, що «Гренландія - це стратегічне місце. У них є багато корисних копалин».

Президент США опублікував фотоколаж гренландського краєвиду, на якому розмістив хмарочос із написом Trump, - і пообіцяв не робити такого з найбільшим островом у світі.

Гренландія є автономною областю Данії. Острів перевершує материкову частину королівства за територією майже в 50 разів, але на ньому постійно живуть всього 56 тисяч людей.