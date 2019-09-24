Трамп сподівається, що незабаром стенограма розмови із Зеленським буде опублікована



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Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію

Трамп запевняє, що не чинив тиск на Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що стенограма його телефонної розмови з Володимиром Зеленським незабаром буде опублікована.

Про це він сказав в рамках зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Нью-Йорку, повідомляє DW.

Також Трамп зазначив, що після публікації стенограми у всіх буде можливість переконатися, що він не чинив тиск на Україну.

«Якщо ви її (стенограму. - Ред.) побачите, а я, чесно кажучи, сподіваюся, що ви її побачите, ви дізнаєтеся, що я не робив» всього приписуваного», - зазначив він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Він виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

Крім того, у Нью-Йорку глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.