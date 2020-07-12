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    У світі

    Унікальне фото. Трамп вперше одягнув маску

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    <p>Дональд Трамп: Я ніколи не&nbsp;виступав проти носіння захисної маски. Просто всьому свій час і місце</p> - Унікальне фото. Трамп вперше одягнув маску

    Дональд Трамп: Я ніколи не виступав проти носіння захисної маски. Просто всьому свій час і місце

    Президент США був у масці під час візиту одного з поранених військовослужбовців у госпіталі

    Президент США Дональд Трамп одягнув захисну маску вперше з початку епідемії коронавірусу нового типу Covid-19.

    Про це повідомляє CNN.

    Президент був у масці під час візиту одного з поранених військовослужбовців у госпіталі.

    «Щоб ви знали, я прийняв рішення одягнути маску через візит у лікарню. Під час цієї події я буду спілкуватися з багатьма військовими, людьми які проводять операції. Мені здається, це відмінна ідея носити маску в таких випадках. Я ніколи не виступав проти носіння захисної маски. Просто всьому свій час і місце», — заявив Трамп.

    Раніше президент США відмовлявся одягати захисну маску, так як вважав, що це не личитиме главі держави.

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    Унікальне фото. Трамп вперше одягнув маску
    Унікальне фото. Трамп вперше одягнув маску
    Унікальне фото. Трамп вперше одягнув маску
    Унікальне фото. Трамп вперше одягнув маску

    Зазначимо, що за останні 24 години в Сполучених Штатах було підтверджено 67 149 випадків зараження коронавірусом, це рекордний показник із початку епідемії.

    Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж 10 липня (819). Загалом в Україні інфікувалися 52,8 тис. осіб.

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