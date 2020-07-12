Унікальне фото. Трамп вперше одягнув маску



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Дональд Трамп: Я ніколи не виступав проти носіння захисної маски. Просто всьому свій час і місце

Президент США був у масці під час візиту одного з поранених військовослужбовців у госпіталі

Президент США Дональд Трамп одягнув захисну маску вперше з початку епідемії коронавірусу нового типу Covid-19.

Про це повідомляє CNN.

Президент був у масці під час візиту одного з поранених військовослужбовців у госпіталі.

«Щоб ви знали, я прийняв рішення одягнути маску через візит у лікарню. Під час цієї події я буду спілкуватися з багатьма військовими, людьми які проводять операції. Мені здається, це відмінна ідея носити маску в таких випадках. Я ніколи не виступав проти носіння захисної маски. Просто всьому свій час і місце», — заявив Трамп.

Раніше президент США відмовлявся одягати захисну маску, так як вважав, що це не личитиме главі держави.

Зазначимо, що за останні 24 години в Сполучених Штатах було підтверджено 67 149 випадків зараження коронавірусом, це рекордний показник із початку епідемії.

Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж 10 липня (819). Загалом в Україні інфікувалися 52,8 тис. осіб.