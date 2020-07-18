Племінниця Трампа висловилася щодо його інтелектуальних здібностей



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Американський лідер не демонстрував інтересу до навчання і не відрізнявся допитливістю

«Трамп був позбавлений будь-яких принципів і завжди пристосовувався під будь-які обставини» – Мері Трамп

Племінниця президента США Дональда Трампа Мері заявила, що родичі не вважали його розумним і кмітливим. Про це вона розповів в ефірі CNN.

За її словами, в минулому американський лідер не демонстрував інтересу до навчання і не відрізнявся допитливістю. У той же час він був «надзвичайно впевнений у собі» і зневажливо ставився до людей.

Мері Трамп припустила, що її дядько не сильно змінився з тих пір.

Раніше племінниця господаря Білого дому, клінічний психолог за фахом, знайшла у нього психопатію. Згодом він став все більше закриватися від емоцій і емпатії, а критику став сприймати як виклик і дозвіл вести себе ще гірше, зізналася Мері Трамп. Також, на її думку, він був позбавлений будь-яких принципів і завжди пристосовувався під будь-які обставини.

Пізніше президент назвав племінницю ходячою катастрофою і заявив, що вона рідко з’являлася і мало знає про нього. «Мері Трамп говорить неправду про моїх чудових батьків (які терпіти її не могли) і про мене і також порушує угоду про нерозголошення. Вона ще й порушила закон, передавши мої податкові декларації», – зазначив американський лідер.

Мері Трамп – 55 річна дочка покійного молодшого брата Дональда Трампа Фреда. Очікується, що її книга «Занадто багато і завжди бракує: як моя сім’я створила найнебезпечнішу в світі людину» вийде в світ 28 липня.

Нагадаємо, брат Трампа намагався через суд заблокувати випуск ще однієї книги про американського президента.

До відома, 20 червня суд дозволив публікацію книги екс-радника президента США з національної безпеки Джона Болтона, незважаючи на спроби адміністрації президента країни домогтися заборони на оприлюднення мемуарів.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США виступає проти публікації деяких глав книги колишнього радника з нацбезпеки, так як в її тексті міститься засекречена інформація.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов’язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп особисто розпорядився заблокувати публікацію книги ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона.

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