Трамп вважає Зеленського «розумним хлопцем»



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Дональд Трамп висловився про Зеленського

Американський президент очікує зустрічі з українським колегою в Білому домі найближчим часом

Президент США Дональд Трамп чекає, що український колега Володимир Зеленський незабаром відвідає Білий дім. Про це Трамп сказав в п'ятницю, відповідаючи на питання журналістів у Вашингтоні перед від'їздом в штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

«Він буде запрошений у Білий дім. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з ним. Він уже був запрошений у Білий дім, і він бажає приїхати. І, думаю, він приїде», - заявив Трамп.

«Він [Зеленський] - дуже розумний хлопець ... Думаю, він приїде [в столицю США] дуже скоро», - зазначив американський президент.

При цьому він також висловив упевненість у тому, що Зеленський дійсно має намір вжити заходи, спрямовані на врегулювання конфлікту на Донбасі, а також домовитися з цього приводу з Росією. «Думаю, він укладе угоду з президентом Путіним», - сказав Трамп.

Зазначимо, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що дипломати опрацьовують дві можливості влаштувати президентам США й України зустріч. Одна з них - у Варшаві, друга - у Нью-Йорку.