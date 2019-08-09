Сайдік сподівається на дотримання перемир'я на Донбасі напередодні нового навчального року



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Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік

«Настійно закликаю всі сторони цілком, повністю і беззастережно виконувати свої зобов'язання за перемир'ям, погодженим Тристоронньої контактною групою», - заявив Сайдік

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік закликав дотримуватися перемир'я на Донбасі перед новим навчальним року.

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

За словами Сайдіка, він переконаний, що відкриті дискусії між усіма сторонами конфлікту необхідні для забезпечення дотримання сталого режиму припинення вогню.

«Глибоко переконаний, що в дусі Мінських угод відкриті дискусії між усіма сторонами конфлікту необхідні як для забезпечення дотримання сталого режиму припинення вогню, так і для мирного політичного вирішення конфлікту на сході України», - заявив він.

Крім того, він настійно закликав дотримуватися умови перемир'я вогню.

«Настійно закликаю всі сторони цілком, повністю і беззастережно виконувати свої зобов'язання за перемир'ям, погодженим Тристоронньої контактною групою і який успішно набув чинності 21 липня. Цього вимагає не тільки пам'ять про тих жертв, але і необхідність уникнути можливих нових жертв, особливо напередодні нового навчального року», - зазначив Сайдік.

Нагадаємо, згідно з досягнутими 17 липня домовленостями Тристоронньої контактної групи, на Донбасі з 21 липня почалося «хлібне перемир’я» – безстрокову заборону на будь-яке ведення вогню.

Зокрема, вперше передбачена відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі передбачені «дисциплінарні заходи», про такі випадки ставиться до відома Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Натомість під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.