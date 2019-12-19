Трамп закликав американців здавати гроші на вибори



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Дональд Трамп став третім президентом США, кому в Палаті представників оголосили імпічмент

Президент Трамп хоче зібрати величезну суму пожертв, аби мати ресурси для перемоги в цій війні щодо імпічменту - пояснили організатори збору коштів

Перед голосуванням за імпічмент у Палаті представників президент Дональд Трамп закликав своїх прихильників жертвувати кошти через Facebook для своєї перемоги на наступних президентських виборах.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

«Демократична партія вигадує брехні, аби оголосити мені імпічмент. Прочитайте стенограму – ідеальна телефонна розмова! Настав час відвойовувати позиції», - йдеться у дописі.

Сторінка містить посилання на форму у Facbook під назвою «Захисти президента Трампа».

«Нам потрібно, щоб ти був на його боці в цій війні щодо імпічменту, - ідеться нижче. - Жертвуй гроші зараз!».

Для внесення пропонувалисяся варіанти: 35, 50, 100, 250, 500, 1000 і 2800 доларів. «Перед голосуванням президент Трамп хоче зібрати величезну суму пожертв, аби мати ресурси для перемоги в цій війні щодо імпічменту, - пояснює сторінка. – Зберімо 2 млн доларів ще до сьогоднішнього голосування». Вносити гроші потрібно було до 19:30. У Білому домі назвали рішення про імпічмент президента США Дональда Трампа одним з найбільш ганебних епізодів в США.

Сам же американський президент назвав імпічмент «політичним самогубством» для представників демократичної партії.

Дональд Трамп став третім президентом, який зазнав імпічменту. Раніше палата представників виносила звинувачення Ендрю Джексону в 1868 році і Біллу Клінтону в 1998 році. Однак сенат проголосував за виправдання обох і проти їх звільнення з посади.

Документи щодо імпічменту передадуть в Сенат. Однак більшість сенаторів є республіканцями і можуть не підтримати голосування за відставку свого представника з поста президента.