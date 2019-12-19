Трамп закликав американців здавати гроші на вибори
Президент Трамп хоче зібрати величезну суму пожертв, аби мати ресурси для перемоги в цій війні щодо імпічменту - пояснили організатори збору коштів
Перед голосуванням за імпічмент у Палаті представників президент Дональд Трамп закликав своїх прихильників жертвувати кошти через Facebook для своєї перемоги на наступних президентських виборах.
Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
«Демократична партія вигадує брехні, аби оголосити мені імпічмент. Прочитайте стенограму – ідеальна телефонна розмова! Настав час відвойовувати позиції», - йдеться у дописі.
Сторінка містить посилання на форму у Facbook під назвою «Захисти президента Трампа».
«Нам потрібно, щоб ти був на його боці в цій війні щодо імпічменту, - ідеться нижче. - Жертвуй гроші зараз!».
«Перед голосуванням президент Трамп хоче зібрати величезну суму пожертв, аби мати ресурси для перемоги в цій війні щодо імпічменту, - пояснює сторінка. – Зберімо 2 млн доларів ще до сьогоднішнього голосування».
Вносити гроші потрібно було до 19:30.
У Білому домі назвали рішення про імпічмент президента США Дональда Трампа одним з найбільш ганебних епізодів в США.
Сам же американський президент назвав імпічмент «політичним самогубством» для представників демократичної партії.
Дональд Трамп став третім президентом, який зазнав імпічменту. Раніше палата представників виносила звинувачення Ендрю Джексону в 1868 році і Біллу Клінтону в 1998 році. Однак сенат проголосував за виправдання обох і проти їх звільнення з посади.
Документи щодо імпічменту передадуть в Сенат. Однак більшість сенаторів є республіканцями і можуть не підтримати голосування за відставку свого представника з поста президента.