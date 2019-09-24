Трамп заперечує тиск на Україну, але припускає, що це варто було зробити



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Дональд Трамп

Трамп заявив, що, враховуючи ту кількість грошей, яку США надають Україні, «хочеться побачити», що це буде не корумпована країна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не погрожував українській владі скасувати військову допомогу, якщо вона не розслідуватиме справу проти сина його конкурента на виборах Джо Байдена.

Про це Трамп сказав у кулуарах Генасамблеї ООН, передає The Hill.

«Я не говорив, що ви повинні зробити це (розслідувати справу проти сина Байдена — ред.), або я не планую допомагати вам», — наголосив глава Білого дому.

Водночас Трамп додав, що, враховуючи ту кількість грошей, яку США надають Україні, «хочеться побачити», що це буде не корумпована країна. Він допустив, що можливо йому і варто було тиснути на Україну.

«Я не здійснював ніякого тиску. Я міг би. Я думаю, що, можливо, було б добре, якби я це зробив. Але я цього не робив», — резюмував він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Він виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

Крім того, у Нью-Йорку глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.